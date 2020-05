Fichte Lintfort holt Hilal Ali Khan vom FSV Duisburg

Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort ist ein Top-Transfer für die neue Saison geglückt. Das Team von Trainer Volker Hohmann und Sportleiter Georg Mewes hat Spielmacher Hilal Ali Khan vom Landesliga-Tabellenzweiten FSV Duisburg verpflichtet. „Er war mein absoluter Wunschspieler“, sagt Trainer Hohmann, „wir haben den vielleicht besten Mittelfeldmann der Landesliga geholt, der uns bei der Entwicklung der Fichte-Mannschaft sportlich sehr helfen wird. Dazu ist Hilal charakterlich einwandfrei, was ebenfalls sehr wichtig ist.“

Der 29-jährige Hilal Ali Khan bringt Spielvermögen und reichlich Fußball-Erfahrung mit an die Franzstraße. Vor seiner FSV-Zeit, wo er in der Hinrunde ja noch mit Hohmann (als Co-Trainer unter dem zum Saisonende ausscheidenden Markus Kowalczyk) zusammengearbeitet hatte, lenkte der Mittelspieler sechs Saison lang das Team bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord, ebenfalls in der Landesliga. Davor war Khan drei Spielzeiten für den TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga und Niederrheinliga unterwegs.

Spielt künftig für Fichte Lintfort: Hilal Ali Khan vom FSV Duisburg.

In der Jugend spielte Khan lange für Rot-Weiß Oberhausen. Zu einem Profieinsatz im Kleeblatt-Dress reichte es allerdings nicht. Nach einem Gespräch am Mittwochabend im Klubhaus von Fichte mit Vereinschef Gerd Wahle, Abteilungsleiter Norbert Lewing sowie Sportleiter Georg Mewes, Trainer Volker Hohmann und Mannschaftskapitän Marian Gbur wurde Einigkeit darüber erzielt, dass Hilal Ali Khan nach der Sommerpause im roten Fichte-Trikot auflaufen wird.

Weitere Verstärkung gesucht

Die Personalplanungen für die neue Saison sind bei den Lintfortern noch nicht ganz abgeschlossen. Ein starker Transfer soll in den nächsten Tagen noch gelingen, wie Trainer Hohmann versichert. Erstmals seit Mitte März wird bei Fichte übrigens in dieser Woche wieder trainiert. „Aber erst einmal nur ganz leicht“, betont der Trainer. Der wartet, ebenso wie viele seiner Kollegen, natürlich gespannt darauf, was mit der seit zwei Monaten wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison geschieht. Aktuell stehen die Lintforter bekanntlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Das sind die bisherigen Zu- und Abgänge von Fichte Lintfort:

Zugänge: Hilal Ali Khan (FSV Duisburg), Tim Konrad, Alen Brajic (beide VfB Homberg II), Marvin Ehis, Leslie Rume (beide 1. FC Kleve), Rafael Vizuente Mora (SV Budberg), Gabriel Derikx (SV Scherpenberg).

Abgänge: Stefan Kapuscinski (SV Hönnepel-Niedermörmter), El Houcine Bougjdi (TSV Wachtendonk-Wankum).