Fichte Lintfort und Cheftrainer Hohmann trennen sich

Kamp-Lintfort Fußball-Landesligist Fichte Lintfort holt für 2021/22 einen neuen Trainer. Der scheidende Volker Hohmann sucht neue Herausforderung.

Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort setzt in der Spielzeit 2021/22 auf einen neuen Cheftrainer. „Mein Vertrag endet am 30. Juni. Wir haben uns beiderseits darauf verständigt, es dabei auch zu belassen“, bestätigte der aktuelle Fichte-Trainer Volker Hohmann nach einem Gespräch mit dem Vorstand die Trennung im Sommer. Neuer Coach an der Franzstraße soll bekanntlich Thorsten Schikofsky werden, der aktuell noch Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten GSV Moers ist.

Als Grund für die Trennung nach dann knapp anderthalb Jahren nennt Volker Hohmann übrigens nicht die aktuell übersichtliche Punkteausbeute – Fichte steht bei sieben Pluszählern nur hauchdünn über dem Abstiegsstrich – oder etwa den Verlust von drei Stammspielern zu Ligakonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter im Oktober und Januar.

Die sportlichen Ziele haben nicht mehr übereingestimmt

„Die höheren Ziele, die ich mit dem Verein erreichen wollte in zwei oder drei Jahren, stimmen nicht mehr mit den Zielen des Vorstandes überein“, so gibt Volker Hohmann an. Vom Fernziel Oberliga, das im vergangenen Jahr immer mal wieder als schöne Vision genannt worden war, ist derzeit an der Franzstraße vermutlich auch aus finanziellen Gründen keine Rede mehr.

Auch eine direkte Trennung von Trainer Hohmann in der aktuellen Corona-Zwangspause war übrigens ein Thema. „Ich hatte das angeboten, doch der Vorstand mit Gerd Wahle an der Spitze will mit mir die Saison zu Ende bringen. Ich werde 200 Prozent geben, damit die Mannschaft den Klassenerhalt realisiert. Das muss das Ziel sein, wenn die Spielpause doch noch beendet wird“, hebt der Oberhausener Hohmann hervor, „ich will schließlich auch aus der Sache grade raus gehen. Für eine neue Herausforderung in der kommenden Saison bin ich nun natürlich offen und zu haben.“

Leistungsgedanke sorgt für Reibungspunkte bei Fichte

Der Leistungsgedanke bei der Arbeit von Trainer Volker Hohmann stand bei Fichte im Vordergrund, um sich in der Landesliga nach vorn zu entwickeln. Das schien nicht allen Spielern im Kader zu schmecken. Es gab deshalb Reibungspunkte in der Mannschaft, auch wenn sich das Team spielerisch durchaus besser präsentierte als noch in der Vorsaison.

Wie der Kurs unter dem neuen Trainer Thorsten Schikofsky nun aussehen wird, bleibt noch im Unklaren. Der ehemalige Schwafheimer und Neukirchener Landesliga-Trainer ist jedenfalls schon intensiv auf Spielersuche, unter anderem beim Ligakonkurrenten SV Scherpenberg. Dazu kümmert sich auch Fichte-Sportleiter Georg Mewes ums Personal. Es dürfte erneut einige gewichtige Wechsel im Kader geben - hin zu einer Verjüngung.