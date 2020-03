Fichte Lintfort verliert Torjäger Kapuscinski an SV Hö.-Nie.

Kamp-Lintfort. Spielerwechsel in der Fußball-Landesliga: Stefan Kapuscinski, aktuell Fichte Lintforts bester Torschütze, geht zur SV Hönnepel-Niedermörmter.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort muss künftig ohne Stefan Kapuscinski planen. Der mit acht Treffern aktuell beste Torschütze der Rot-Weißen wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter. Bei Hö.-Nie., wo der 26-jährige Linksverteidiger mit Offensivdrang einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, betreut bekanntlich der ehemalige Fichte-Trainer Sven Schützek seit Januar das Team.

Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden, zuletzt am Sonntag ein überraschendes 1:1 beim Tabellenführer Sterkrade-Nord, hat Hönnepel unter Schützek die Abstiegszone erst einmal verlassen. Ziel ist nun der zeitige Klassenerhalt.

In der neuen Saison wollen die Gelb-Schwarzen, die von 2012 bis 2017 bekanntlich sogar in der Oberliga unterwegs waren, wieder eher in den vorderen Regionen der Landesliga mitmischen. Die Planungen gehen dem Vernehmen nach dahin, den Kader entsprechend zu verstärken. Vorrangig bleibt aber, erst einmal genügend Punkte für die Rettung zu sammeln.

1:1 bei Spitzenreiter Sterkrade-Nord

In der vergangenen Saison konnte sich Hö.-Nie. unter dem damaligen Trainer Thomas von Kuczkowski erst im letzten Spiel vor dem Abstieg in die Bezirksliga retten. Eine solche Zitterpartie soll es in diesem Mai nicht geben. Der überaus leidenschaftsliche Auftritt vom vergangenen Sonntag beim Tabellenführer Spielvereinigung Sterkrade-Nord gibt Trainer Sven Schützek, der die Mannschaft bekanntlich erst im Januar übernommen hat, eine gute Portion Mut.

Marvin Hitzek bleibt bei der SV Hönnepel

Zum Kreis jende Spieler, die bei der SV Hö.-Nie. bleiben werden, zählt übrigens auch Verteidiger Marvin Hitzek. Am 24-jährigen ehemaligen Straelener, der auch schon Einsätze in der Oberliga absolviert hatte, soll unter anderem Fichte Lintfort interessiert gewesen sein.