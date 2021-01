Frauen des TuS Lintfort können mehr als nur Mittelfeld

Naina Klein (links), hier gegen die Zwickauerin Pia Adams, steigerte sich in Halbzeit zwei und war am Ende beste Lintforter Schützin.

Kamp-Lintfort Erneut haben sich die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort gegen ein Spitzenteam stark verkauft. Zwickau wurde 28:27 geschlagen.

Prudence Kinlend hatte kürzlich gegenüber der Redaktion mit Blick aufs neue Jahr eine selbstbewusste Prognose abgegeben: „Wir können in der 2. Handball-Bundesliga mehr erreichen als nur den Abstiegskampf gewinnen oder Mittelfeld. Platz vier ist machbar.“ Diese bemerkenswerte Aussage der Spielmacherin des TuS Lintfort fußt offenbar nicht auf Übermut. Nach einer insgesamt starken Leistung gelang gegen den Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau ein verdienter 28:27 (12:12)-Erfolg. Mit dem knappen 30:32 in Herrenberg und dem 22:22 bei Spitzenreiter Füchse Berlin hat das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein dem Spitzentrio immerhin drei Punkte abgeknöpft.

Trainerin Grenz-Klein lobt: Sehr clever gespielt

Die Augen der Trainerin blitzten nach dem starken Heimsieg durchaus stolz auf, während ihre Spielerinnen im Kreis feierten: „Wir haben als schwächere Mannschaft sehr clever gespielt und gut die Chancen genutzt. Alle haben zum Erfolg beigetragen.“ In Halbzeit eins hatte Grenz-Klein nach einer Viertelstunde bei einem 4:8-Rückstand schnell und richtig reagiert und den Angriff nach diversen Fahrkarten auf drei Positionen verändert.

Vor allem Torjäger Lisa Kunert fand auf halbrechts gar nicht in die Partie und wurde durch Jule Samplonius ersetzt. Die 19-Jährige brachte ebenso mehr Schwung ins Geschehen wie Hannah Haase für die zunächst etwas zu vorsichtig agierende Prudence Kinlend auf der Rückraummitte.

Naina Klein steigert sich in Halbzeit zwei

Die Lintforterinnen kamen wieder in die Spur und nahmen nach der Pause das Heft auch in der Offensive in die Hand. Rückraumwerfern Naina Klein steigerte sich nun mit klareren, entschlosseneren Aktionen. Schöne Folge: acht Treffer insgesamt, an die nur die streckenweise entfesselte Jule Samplonius mit sieben Toren herankam.

Über 19:14 und 26:21 steuerte der TuS zum Heimsieg. Auch, weil alle Positionen prächtig lieferten. Torfrau Laura Graef zeigte wieder eine starke Partie, Prudence Kinlend steigerte sich in Halbzeit zwei, setzte in der ohnehin kampfbereiten Abwehr wichtige Akzente und verteidigte vor allem gegen die lsländerin Diana Dögg Magnusdottir beherzt. Beide Lintforter Außenangreiferinnen, Dana Gruner auf links und Leonie Lambertz auf rechts, steuerten Tore bei. Am Kreis fightete Jana Willing auf beiden Seiten des Feldes. Das Endresultat durften die Gastgeberinnen als Blaupause für einen Teamsieg verbuchen.

Nächsten Samstag zum VfL Waiblingen

Leichter werden die Aufgaben für den TuS nicht. Nächsten Samstag geht es beim Tabellennachbarn VfL Waiblingen weiter, dann rückt HSV Solingen-Gräfrath an. Gut, dass am Samstagabend der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Pluspunkte ausgebaut wurde.

TuS Lintfort: Graef (Angenendt); Kinlend (3), Legermann, Lambertz (2), Samplonius (7/1), Haase (3), Klein (8), Gruner (3), Henschel, Ueffing, Willing (1), Lucas, Kunert (1/1), Kaiser.