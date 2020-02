Freier Eintritt im Spiel Moerser SC gegen Mitteldeutschland

Der Moerser SC ist der momentan einzige Zweitligaverein aus der Gruppe Nord, der bei der Deutschen Volleyball Liga (DVL) einen Lizenzantrag für die 1. Bundesliga gestellt hat. „Wenn wir es sportlich schaffen, nehmen wir den Aufstieg wahr“, lässt MSC-Chef Günter Krivec keinerlei Zweifel aufkommen, wo für die Moerser „Adler“ die Reise zukünftig hingehen soll: nämlich zurück in Liga eins.

Allerdings will er auch keinen Larifari-Aufstieg mit seinem MSC feiern. Etwa, weil die beiden Erstplatzierten verzichten, und Moers nur deshalb die Rückkehr ins Oberhaus feiern würden, weil sich sonst keine andere Mannschaft gefunden hätte. Das käme gar nicht in die Tüte. Krivec setzt den „sportlichen Aufstieg“ voraus. Und dafür zieht er gerade alle erdenklichen Strippen, die seines Erachtens wichtig und richtig sind, um die Mannschaft optimal zu unterstützen.

Spielen muss das Team allerdings schon noch selber. Sicher ist allerdings schon jetzt, dass ein möglicher Aufstieg nur über den derzeitigen und seit Jahren nahezu etatmäßigen Zweitliga-Tabellenführer der Gruppe Nord, die Chemie Volleys (CV) Mitteldeutschland, passieren kann. Den Spitzenreiter empfängt der Moerser SC am Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr, im Enni-Sportpark-Rheinkamp zum Spiel Erster-gegen -Vierten. Denn nach dem Durchhänger mit schlappen acht von möglichen 18 Punkten aus den zuletzt sechs Meisterschaftspartien hat der MSC den Anschluss an den Spitzenplatz verloren und muss einen mächtigen Schlussspurt hinlegen. Den aber auf gar keinen Fall alleine.

„Ich habe alle Vereine im Westdeutsche Volleyball Verband angeschrieben, dass bei diesem Spiel am Samstag der Eintritt frei ist, für alle Besucher“, schmunzelt Günter Krivec diebisch. Immerhin geht er davon aus, dass die meisten kostenlos eingelassenen Volleyball-Zuschauer zum Moerser SC halten werden.

„Farbe bekennen“

Krivec will, dass die Moerser Mannschaft um ihren Trainer Hendrik Rieskamp nun „Farbe bekennt“, was sie selber möchte. Am 30. April laufen alle Verträge mit den MSC-Spielern aus. Erst dann wird intensive verhandelt und geschaut, wer bei den Zielen dabei ist. Am 15. April endet die Frist bei der DVL für den Lizenzierungsantrag zum Aufstieg in die 1. Bundesliga, den CV Mitteldeutschland die vergangenen drei Jahre nicht wahrgenommen hat.

Nun kommt es am Samstag zum Show-down in Moers. „Die Zeit ist gekommen, in diesem wichtigen Spiel alles zu zeigen. Reicht es, oder reicht es noch nicht“, sagt Krivec. Er und alle Verantwortlichen im MSC wollen sehen, ob Mannschaft und Zuschauer eng zusammenstehen und wieder Erstligaluft in Moers schnuppern möchten. Das Unterfangen wird schwer genug.