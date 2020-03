Fußball-Kreisliga A: SSV Lüttingen im Topspiel bei MSV Moers

Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga A erwartet der MSV Moers im Topspiel am Sonntag den Tabellenzweiten SSV Lüttingen im Kampf um den Aufstieg.

Sieben Spiele stehen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A auf dem Programm. Das Topspiel des Wochenendes findet sicherlich in Meerbeck statt, wo Aufstiegsfavorit MSV Moers den Tabellenzweiten SSV Lüttingen zu Gast hat. Tabellenführer TuS Xanten hat daheim eine Pflichtaufgabe gegen den SV Millingen zu bewältigen. Alle sieben Partien werden um 15 Uhr angepfiffen.

„Das ist von den Platzierungen her sicherlich ein Topspiel“, weiß Lüttingens Trainer Stefan Kuban vor dem Duell Vierter gegen Zweiter. „Personell fühlt es sich aber nicht so an, da ist die Lage eher bescheiden“, fügt Kuban an. Bis zu vier Ausfälle durch ein Spiel muss der SSV verkraften. Beim 1:0-Sieg beim VfL Rheinhausen mussten Max Stapelmann, Viktor Brem und Julian Rüttermann allesamt verletzt ausgewechselt werden. Außerdem sah Nico Scholten die Rote Karte.

Meerbecker 2:5 bei Rumelner TV

„Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen“, betont Trainer Kuban aber und formuliert als Ziel: „Wir wollen nicht als Verlierer vom Feld gehen.“ Natürlich weiß Kuban um die Situation beim Topfavoriten auf den Aufstieg: „Meerbeck hat letzte Woche verloren und wird sicher auf Wiedergutmachung aus sein. Wir sind da nicht so sehr in der Pflicht aufsteigen müssen, wie es sicherlich bei Meerbeck ist.“

Die Gastgeber hängen mit Platz vier durchaus etwas hinter den Erwartungen und auch hinter der eigenen Zielsetzung zurück. Die lautete nämlich eindeutig Aufstieg. Somit war die 2:5-Pleite beim Rumelner TV gleich zum Jahresauftakt umso bitterer. Bei drei Punkten Rückstand auf Platz eins können sich Trainer Ralf Röös und seine Mannschaft kaum mehr leisten, erneut zu patzen und die Konkurrenz enteilen zu lassen.

Spitzenreiter ist weiterhin überraschend Aufsteiger TuS Xanten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Dörrer löste die Pflichtaufgabe beim SV Orsoy zum Auftakt mit 6:2 überzeugend. Eine weitere wartet im ersten Heimspiel des Jahres. Gegen den abstiegsbedrohten SV Millingen sollte der nächste Dreier folgen. Nach der Spielabsage gegen Viktoria Alpen ist es für den SVM das erste Pflichtspiel des Jahres.

Hohe Hürde für SV Orsoy

Noch klarer verteilt sind die Rollen beim ESV Hohenbudberg, wo der SV Orsoy gastiert. Die Gastgeber sind Mitfavorit auf den Aufstieg und gewannen zum Start bei der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen glatt mit 3:0. Als nächstes kommt mit Orsoy der Tabellenletzte und die einzige noch sieglose Mannschaft der Liga.

Im Mittelfeld der Liga treffen mit dem FC Rumeln-Kaldenhausen und dem VfL Repelen II zwei Tabellennachbarn aufeinander. Im Duell zwischen dem Siebten und dem Achten darf man wohl ein enges Spiel erwarten. Außerdem ist der Rumelner TV bei TuS Borth zu Gast, der VfL Rheinhausen empfängt die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen. Im Abstiegskampf stehen sich der TV Asberg und der SV Scherpenberg II gegenüber.

Im Kreis Kleve-Geldern ist der SV Sevelen ebenfalls am Sonntag ab 15 Uhr gefordert, sofern das Wetter es zulässt. Der drittplatzierte SVS hat dann den Tabellenzehnten SV Donsbrüggen zu Gast.