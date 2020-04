Fußball: Wird wegen Corona erst am 1. September gespielt?

Am Niederrhein. In Bayern soll wegen Corona eine Fußballpause bis 31. August her. Wie es am Niederrhein weitergeht, dazu befragt der FVN ab Montag die Vereine.

Die Diskussion im Amateurfußball, wie mit der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison zu verfahren sei, bekam am Wochenende eine neue Note. Der Bayerische Fußballverband (BFV) mit DFB-Vizepräsident Rainer Koch an der Spitze stellte den Vorschlag in den Raum, die Spielzeit erst ab 1. September fortzuführen, was eine fünfeinhalbmonatige Spielpause für die Fußballer zur Folge haben würde.

Bis zum 31. August gilt bekanntlich ja das Verbot für Großveranstaltungen mit vielen Zuschauern – was den Profisport neben der Kultur natürlich mit einschließt. Den Amateursport auch? Der BFV jedenfalls stellt seinen Vorschlag den bayerischen Fußballvereinen, die sich in einer Umfrage zu gut 75 Prozent gegen einen Saisonabbruch positioniert hatten, zur Abstimmung.

FVN will Klagewelle vermeiden

So weit sind sie im Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) freilich noch nicht. In Kürze sollen die Gespräche mit den Vereinen per Videokonferenzen anlaufen – am Montag zuerst mit der Oberliga, am Mittwoch mit den Landesligisten, am Donnerstag mit den Bezirksliga-Gruppen. Auch Kreisligisten und der Frauenfußball werden gehört. Dazu steht am Mittwoch eine weitere Regionalliga-Runde an, die für den VfB Homberg natürlich von großem Interesse sein dürfte.

Ist gefragt: Wolfgang Jades vom Fußball-Kreis Moers. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Unser Ziel ist es, sich ein genaues Bild zu machen, wie die Vereine zur Lage stehen“, bekräftigt Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Verbandfußballausschusses. Die Entscheidungen darüber, wie es weitergeht, fallen im Kontext aller Verbände unter dem Dach des DFB. Aber auch unter der Prämisse, möglichst keine Klagewelle auszulösen.

Deshalb beobachten die Funktionäre auch das Geschehen im Ausland. Auf den Britischen Inseln etwa haben 130 Vereine aus unteren Ligen wegen eines nicht abgesprochenen Saisonabbruchs gegen die Football Association (FA) geklagt.

Keine Geisterspiele am Niederrhein

Dazu ist auch interessant, wie andere Sportarten für ihre Ligen entscheiden. Die Quotientenregel, die die Handballer anwenden wollen, könnte auch im Fußball zum Tragen kommen. Heißt mathematisch: Pluspunkte durch absolvierte Spiele mal 100. Danach würde dann eine Endtabelle erstellt.

Dass die Futsal-Saison mit nur noch wenigen Spielen zügig beendet und auch die ausstehenden Niederrhein- und Kreispokalpartien ausgetragen werden könnten, sobald sich die Möglichkeit bietet, ist immerhin ein positiver Ausblick. Der FVN wird allerdings noch die nächste Regierungsentscheidung in Sachen Corona Ende April abwarten und daran die weiteren Entscheidungen ausrichten.

Abbruch nur durch DFB-Verbandstag

Eines ist in der Diskussion um die Fortführung des Fußball klar. Sagt jedenfalls FVN-Präsident Peter Frymuth: „Geisterspiele zieht in unserem Bereich niemand in Erwägung, weil sie keinen Sinn machen. Die meisten Vereine sind ja auf Zuschauereinnahmen angewiesen.“

Übrigens: Über einen Abbruch der Saison kann im DFB-Bereich nur das höchste Organ entscheiden. Das ist der Verbandstag, der in Corona-Zeiten natürlich kaum zu organisieren wäre.