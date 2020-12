Fußballer am Niederrhein trauern um Trainer Arno Stöffken

Duisburg/Moers. Kurz vor Weihnachten ist der auch in Duisburg bestens bekannte ehemalige Regionalliga-Fußballer und Trainer Arno Stöffken verstorben.

Duisburg/Moers. Fußballfreunde am Niederrhein trauern um Arno Stöffken. Der langjährige Homberger Mittelfeldspieler, der ab 1970 fast drei Jahrzehnte lang als Trainer meist erfolgreich gearbeitet hatte, verstarb kurz vor Weihnachten im Alter von 82 Jahren.

Arno Stöffken spielte knapp 20 Jahre für den alten Homberger SV, den Vorgängerverein des heutigen Regionalligisten VfB Homberg. Für den HSV war er in der Saison 1964/65 in der Regionalliga West am Start, damals hinter der Bundesliga die zweithöchste deutsche Fußballklasse. Die Homberger mussten unter anderem gegen den späteren Meister und Aufsteiger Borussia Mönchengladbach ran, der unter dem legendären Cheftrainer Hennes Weisweiler in jener Saison den Weg in die Bundesliga antrat und auf junge Spieler wie Jupp Heynckes und Günter Netzer setzte.

In einer Gruppe mit namhaften Teams wie Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, dem Wuppertaler SV oder auch Rot-Weiß Oberhausen und Arminia Bielefeld hatten es die Homberger als Neuling überaus schwer. Nach nur einer Saison musste der HSV als Tabellenletzter wieder absteigen, nur zwei Punkte vom Rettungsplatz auf den STV Horst-Emscher getrennt.

Ein weiterer Höhepunkt für Arno Stöffken war sportlich im Januar 1967 eine Reise mit der Fußball-Niederrheinauswahl in den Nahen Osten mit Spielen gegen Teams aus Syrien, dem Irak, Libanon und Zypern. „Wir waren damals“, so erinnerte sich Arno Stöffken einst an die schwierige Zeit rund um die Anerkennung des Staates Israel, „so etwas wie Botschafter für Deutschland. Bei den Spielen standen Soldaten mit Maschinengewehren auf den Tribünen. Es blieb aber auf und neben dem Platz alles friedlich.“

Nach zwei Spielzeiten bei Eintracht Duisburg Ende der 60er-Jahre, darunter mit der Saison 1968/69 erneut in der Regionalliga West, beendete Arno Stöffken seine Spiellaufbahn und widmete sich dem Trainerjob. Auch hier wirkte Stöffken, der als Werkzeugprüfer auf der alten Zeche Bergmann sowie später bei VDM Metalle und bei Thyssen beschäftigt war, ab 1970 überaus erfolgreich.

Gleich mit fünf Vereinen gelang ihm ein Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Das war beim SV Schwafheim, Anfang der 80er-Jahre beim SV Sonsbeck, beim TV Asberg, bei der DJK Lintfort zwischen 1992 und 1995 sowie bei Eintracht Duisburg der Fall, wo Stöffken an einem Neujahrstag übrigens vom langjährigen Duisburger Bundesliga-Profi Werner Schneider abgelöst worden war. Dazu betreute der Trainer auch den MSV Moers in der Oberliga sowie den TV Jahn Hiesfeld in der Landesliga.

Nicht nur sein großes Fußballverständnis zeichnete Arno Stöffken aus. Der Trainer hatte auch ein Händchen für die Spieler. Dazu blieb Stöffken stets seinen Duisburger und Niederrheiner Wurzeln treu, lernte aber auch die prominente Seite des Fußballs kennen. Das beste Stück seiner umfangreichen Archivsammlung, die lange in einer eigenen Kammer in der Meidericher Wohnung untergebracht war, ist eine kleine persönliche Widmung von Weltmeister Franz Beckenbauer aus dem Jahr 1992.

Die Gesundheit spielte in den vergangenen Jahrzehnten bei Stöffken nicht immer mit. Fünf Notoperationen musste der Vollblutfußballer im Laufe seines Lebens überstehen. Der eigene Optimismus hat Arno Stöffken stets getragen. „Man soll“, so hat er mehr als einmal seinen Gesprächspartnern mit auf den Weg gegeben, „niemals den Kopf hängen lassen.“