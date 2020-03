Fußballfrauen des GSV Moers verlieren Frings und Sissay

Moers. Die Fußballfrauen des GSV Moers müssen in der Regionalliga künftig ohne die Leistungsträgerinnen Steffi Frings und Nadja Sissay auskommen.

Es wird immer enger für die Regionalliga-Fußballerinnen des GSV Moers. Dass sie aber Punkte aus den zwei schweren ersten Meisterschaftsspielen holen würden, hätten wohl nur die größten Optimisten erwartet. Allerdings fielen die Niederlagen mit dem 1:5 bei der SGS Essen U20 II und vor allem mit dem 0:8 am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenzweiten Borussia Bocholt doch unerwartet hoch aus.

GSV am Sonntag in Recklinghausen

Und nun müssen die Gelb-Schwarzen vor der nächsten, richtungsweisenden Partie am Sonntag, 15 Uhr, beim 1. FFC Recklinghausen auch noch den Weggang von zwei Leistungsträgerinnen verkraften. Steffi Frings und Torjägerin Nadja Sissay haben sich aus persönlichen Gründen verabschiedet.

„Es gab für mich keine Gelegenheit, mich mit Nadja Sissay zu unterhalten“, erklärte der neue Cheftrainer Eckart Schuster, der in dieser Woche erstmals das Training der Moerserinnen leitete. Für ihn war es beim GSV wahrlich kein guter Start. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und wir werden jede Chance versuchen zu nutzen, doch noch den Klassenerhalt am Ende zu schaffen.“

Recklinghausen ist auch noch nicht alle Sorgen im Abstiegskampf los. Zwar hat das Team 21 Zähler auf Rang acht, doch das ist noch keine Ruhepolster. Zumal der FFC bisher noch kein Tor in den beiden Spielen dieses Jahres erzielt hat. Nach dem 0:0 gegen den SV Bökendorf gab es am vergangenen Sonntag eine 0:2-Niederlage beim VfL Bochum. Sollte der GSV, der mit zehn Punkten nach wie vor Vorletzter ist, gewinnen, würde Recklinghausen noch ärger in die Abstiegsregionen gezogen.

Beachtliches 2:2 im Hinspiel

So kann Trainer Schuster immerhin berichten, dass alle Spielerinnen aus dem Grafschafter-Kader prächtig mitziehen. „Sie sind alle mit Feuereifer dabei. Recklinghausen hat einige gute Spielerinnen. Daher werden wir alles geben müssen. Aber wir gehen mit Zuversicht in dieses Spiel.“

Da sollten sich die Grafschafterinnen an das Hinspiel erinnern, als es immerhin ein beachtliches 2:2 gab. Damals trafen Alena Moglinikow und eben Nadja Sissay. Aber die wird sicherlich nicht mehr für den GSV treffen.