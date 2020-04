Handball vor dem Abbruch: eine Saison ohne Absteiger

Am Niederrhein. Offenbar steht die Handballsaison wegen der Coronakrise vor dem Abbruch – und davor, dass es in dieser Spielzeit keine Absteiger geben wird.

In Folge der Corona-Pandemie hat das Präsidium des Deutschen Handballverbandes seinen Landesverbänden am frühen Freitagabend einen sofortigen Abbruch der bislang unterbrochenen Saison 2019/20 empfohlen. Der Handballverband Niederrhein entscheidet darüber am kommenden Montagabend – sieht aber nur unter bestimmten Umständen eine Alternative.

„Die Tendenz geht ganz stark zu einem Saisonabbruch. Es müssten schon sehr gute Gründe geben, die dagegen sprechen, damit wir anders entscheiden“, sagte Ernst Wittgens, Präsident des Handballverbandes Niederrhein (HVN), im Gespräch mit dieser Redaktion.

Der HVN-Präsident geht davon aus, dass die Saison damit ein vorzeitiges Ende finden wird. Wie anschließend verfahren würde, also mit der Wertung der Saison nach der aktuellen Tabelle beispielsweise, ist noch offen.

SV Neukirchen wohl gerettet

Sicher ist nur, dass es keine Absteiger geben soll, auch das empfiehlt der DHB. Nur Mannschaften, die sich bereits während der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet hatten oder aus finanziellen Gründen nicht mehr in der Liga bleiben dürfen, müssen im kommenden Jahr eine Liga tiefer antreten.

Genau dies dürfte unter anderem die Verbandsliga-Handballer des SV Neukirchen freuen. Das Team von Trainer Thomas Pannen steht zwar als Tabellenzwölfter über dem Strich. Verfolger Turnerschaft Grefrath könnte die Gelb-Blauen aber mit einem Sieg im Nachholspiel noch auf den zweiten Abstiegsplatz vor dem abgeschlagenen HC TV Rhede drücken.

Der TV Kapellen und die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen hätten als Rangvierter und -fünfter indes keine Ambitionen mehr auf einen möglichen Aufstieg. Auch in den Landesligen und darunter soll es keine Absteiger geben in dieser Saison geben. Wie dann die Gruppeneinteilung und das weitere Prozedere im Hinblick auf die nächste Saison gestaltet wird, ist noch ungewiss.