Handballer am Niederrhein akzeptieren Maßnahmen vom Verband

Am Niederrhein. Der Handball-Verband-Niederrhein (HVN) und der Handballkreis Wesel haben den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung gestoppt. Was sagen die Vereine?

Der Sport ist dieser Tage total aus den Fugen geraten – nichts ist mehr so, wie vor dem Corona-Virus. Täglich gibt es neue Meldungen und neue Maßnahmen. Auch die Handballer schweben im luftleeren Raum, wissen schwerlich mit der Situation umzugehen. Das Verständnis ist allerdings groß, dass der Deutsche Handball-Bund (DHB), der Handball-Verband-Niederrhein (HVN) und auch der Handballkreis Wesel den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ausgesetzt haben. Wie lange diese Entscheidung bestehen bleibt, ist momentan nicht geklärt. Zunächst gilt es die aktuelle Entwicklung abzuwarten. Alle sitzen derzeit in einem Boot. Die Handball-Trainer der Region äußerten sich zur Lage.

TV Kapellen

Christian Ginters (TV Kapellen). Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Es ist eine sehr schwierige Situation in der wir uns aktuell alle befinden“, betont Christian Ginters, Spielertrainer des Verbandsligisten TV Kapellen. „Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, die Saison jetzt zunächst einmal ruhen zu lassen. Was in den nächsten Wochen noch alles passiert, wissen wir eh’ nicht und müssen daher abwarten ob die Saison überhaupt zuende gespielt wird. Da die Hallen geschlossen sind, können wir auch nicht trainieren. Alles weitere wird unser Vorstand abchecken.“

HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen

Nico Biermann, HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen. Foto: Udo Gottschalk

Auch bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen akzeptiert man den Beschluss. „Es ist eine gute Entscheidung und wir können unseren Beitrag dazu leisten“, sagt Trainer Nico Biermann. „Wir müssen Zeit gewinnen, um das Virus einzudämmen. Wie es weitergeht ist schwer zu sagen. Ich hoffe, der HVN wird gute und gerechte Lösungen finden. Auch wir haben unseren Trainingsbetrieb im Verein eingestellt.“

SV Neukirchen

Thomas Pannen, SV Neukirchen. Foto: Norbert Prümen / FUNKE FotoServices

Auch wenn sich beim Verbandsligisten SV Neukirchen alle große Sorgen um die sportliche Zukunft machen, weil die Blau-Gelben im dicksten Abstiegsschlamassel stecken und derzeit niemand weiß, wohin die Reise geht. Falls die Saison frühzeitig beendet wird, will der HVN-Vorstand sich in den kommenden Tagen nochmal separat zur Auf-und Abstiegsthematik äußern. „Egal wie bedrohlich unsere eigene Situation auch ist, ich befürworte die Entscheidung des HVN“, erklärt SVN-Trainer Thomas Pannen. „Es macht keinen Sinn weiterzuspielen. Wir müssen die eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen. Dennoch ist es ein komisches Gefühl, man kann selbst nicht eingreifen, weiß nicht, was in den kommenden Tagen und Wochen passiert.“

TV Schwafheim

Auch beim Landesligisten TV Schwafheim werden die Spieler bis auf weiteres pausieren. „Ich finde die Entscheidung, den Spielbetrieb ruhen zu lassen, richtig und konsequent“, so die deutlichen Worte von Trainer Dirk Hünten. „Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen noch so bringen. Aber ich hoffe, dass der HVN-Vorstand eine für alle akzeptable und gerechte Lösung finden wird.“

TV Issum

Sein Kollege, Oliver Cesa, vom Landesligisten TV Issum wird sogar noch deutlicher: „Es gibt aktuell wichtigeres als den Sport. Es ist der richtige Schritt. Ich begrüße die Entscheidung zu pausieren. Jeder einzelne sollte in dieser schwierige Zeit seine eigenen Interessen hinten anstellen.“ Der TV Issum setzt bis nach dem Osterferien mit dem Training aus.

TuS Lintfort

Gleiches gilt beim TuS Lintfort. Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses ruht der Trainingsbetrieb für alle Mannschaften bis nach den Osterferien. „Es ist gut, dass der HVN-Vorstand endlich eine einheitliche Linie fährt und nicht wie in den Wochen zuvor“, sagt Andreas Michalak, Trainer des Landesligisten. „Die Entscheidung, den Ball nun erst einmal ruhen zu lassen ist absolut in Ordnung. Und auch wir leisten unseren Beitrag gerne.“

Bezirksliga und untere Klassen

„Ich kann die Entscheidung nachvollziehen“, sagt auch Trainer Falko Gaede vom Bezirksligisten TuS Xanten. „Natürlich ist der Schritt aus sportlicher Sicht schade. Aber nochmals: Es gibt keine zwei Meinungen wegen der Entscheidung. Wir machen jetzt erst einmal Schluss.“

Gleiches gilt in der Bezirksliga auch für den Moerser SC und die HSG Alpen/Rheinberg, sowie in den unteren Klassen für alle anderen Vereine des Handball-Kreises Wesel – auch im Jugendbereich.

>>>„DER TERMIN IN DIESER WOCHE STEHT NOCH AUF DER KIPPE“

Wie bereits berichtet ruht auch der Spielbetrieb der Handballer durch das Corona-Virus. Michael Girbes, Vorsitzender der Technischen Kommission im Niederrhein-Verband (HVN), äußerst sich zu möglichen Auswirkungen und zukünftigen Entscheidungen.

Herr Girbes, was hat letztlich den Ausschlag im HVN dafür gegeben, die Spiele in allen Ligen abzusagen – und für welchen Zeitraum?

Michael Girbes: In ganz Deutschland sind sportliche Ereignisse ausgesetzt, wie sollte es dann im Handball anders sein. Es ist doch klar, dass die Gesundheit der Menschen absolut im Vordergrund steht. Einen Zeitraum, wie lange im HVN pausiert wird, gibt es nicht. Auch um dem Druck der rasanten Entwicklung Rechnung zu tragen und nicht emotional zu entscheiden, haben wir uns das offen gelassen. Letztlich gehörten wir zu den Ersten, die es den einzelnen Spielern freigestellt haben, ob gespielt wird oder nicht. Wir können wohl kaum entscheiden, dass man zum Handball muss, obwohl man Angst hat. Noch einmal: Die Gesundheit geht – ohne Wenn und Aber – vor.

Stand das Telefon überhaupt noch still, als die Entscheidung des HVN öffentlich gemacht wurde?

Seit dem Zeitpunkt ist es deutlich ruhiger. Das war in den beiden Tagen davor anders gewesen. Vereinsvertreter, Presse und auch viele andere wollten hauptsächlich wissen, wie’s weitergeht. Natürlich gab es auch andere Fragen – auch danach, wie Wertungen erfolgen, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann.

Es kursieren dahingehend mehrere Gerüchte. So wie eine Endwertung nach dem 17. Spieltag oder die Hinrunde-Tabelle könnte der Maßstab sein. Steckt darin ein Fünkchen Wahrheit?

Es gibt sicherlich einige Möglichkeiten, die bereits andiskutiert wurden. Doch zum jetzigen Zeitpunkt gibt’s keine Entscheidung, falls nicht mehr weitergespielt werden kann. So bald es etwas Konkretes gibt, kommen auch prompt die entsprechenden Informationen.

Wann setzt sich das Präsidium des HVN erneut zusammen, um überweitere Maßnahmen zu diskutieren?

Es hätte eigentlich in dieser Woche einen Termin geben sollen, aber der steht noch auf der Kippe. In den nächsten Tagen werden Möglichkeiten gesucht, auf welchem Wege man sich in Verbindung setzen wird.