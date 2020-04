Handballer vom TV Schwafheim melden wieder ein Frauenteam

Die Handballer vom TV Schwafheim werden auch in der kommenden Saison mit einer Frauenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Nach dem, wie berichtet, in der vergangenen Woche beinahe die gesamte aktuelle Frauenmannschaft vom TVS zu ihrem Ursprungsverein VfL Rheinhausen zurückgekehrt ist, standen der Verein kurzfristig ohne Frauenteam da.

„Das wollen wir nicht“, waren sich allerdings TVS-Abteilungsleiter Carsten Kendziorra und Frank Flatten, Mädchentrainer, unisono als Reaktion darauf einig. Nach einer – aus gegebenen Anlass notwendigen telefonischen – Abteilungsvorstandssitzung am vergangenen Wochenende stand schließlich für alle Beteiligten rasch fest: So geht das nicht, wir machen auf jeden Fall auch im Frauenbereich weiter.

Tina Croppen-Steinnagel wird die Trainerin... Foto: TV Schwafheim

Trainiert werden soll die kommende Mannschaft nun von Tina Croppen-Steinnagel, die den Schritt zum VfL Rheinhausen nicht mitgemacht hat und sich lieber in Schwafheim aktiv einbringen möchte, sowie vom derzeitigen Jugendtrainer Frank Flatten. Außerdem sieht das neue Konzept vor, dass ein weiterer Betreuer oder eben ein Trainer zu diesem Duo hinzukommen wird. Wer das sein wird, ist noch nicht sicher.

„Wir haben die Entscheidung unserer aktuellen Damenmannschaft erst mal schlucken müssen. In der Telefon-Vorstandssitzung haben wir dann aber den Entschluss gefasst, uns durch diese Situation nicht entmutigen zu lassen“, so Kendziorra. „Ich denke, dass wir hier jetzt einen Strich unter dem Vergangenen ziehen müssen, um mit neuem Schwung und neuen Ideen den Damenhandball in Schwafheim weiterzuführen“, zeigt sich der Abteilungsboss kämpferisch. „Mich hat die Entscheidung der Frauenmannschaft sehr überrascht“, gibt auch Flatten zu. „Ich sehe dies aber als Chance für den TV Schwafheim eine neue gesunde Struktur zu schaffen, in der es auch um die Vereinsarbeit und insbesondere die Vereinszugehörigkeit gehen soll“, will auch er, dass der Verein gestärkt aus der Geschichte hervorgeht.

...Frank Flatten steht ihr zur Seite. Foto: Carsten Kendziorra

Die wanderwilligen TVS-Frauen hatten den Vereinsvorstand in der vergangenen Woche vor vollendete Tatsachen gestellt. Unterm Strich ist es für den regen Verein aus Schwafheim aber sicherlich die beste Lösung. „Die kommende Wochen werden dafür verwendet, eine spielfähige Mannschaft zu formen, die in der kommenden Saison auch durch die Jugendspielerinnen ergänzt werden kann“, so Kendziorra und Flatten weiter.

Immerhin betreibt der TVS seit Jahren eine aktive Nachwuchsförderung im weiblichen Bereich. So geht die weibliche A-Jugend beim kommenden Saisonstart in ihr zweites Jahr, soll danach komplett in den Seniorenbereich wechseln. „Ziel ist, auch in der kommenden Meisterschaft mit fünf Teams zu starten – ab der Saison 2021/2022 sogar mit zwei Frauenmannschaften“, so Kendziorra.