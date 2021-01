Hannah Haase fehlt TuS Lintort nicht so lange wie befürchtet

Kamp-Lintfort Die Spielmacherin hat sich in Waiblingen "nur" ein Außenband gerissen. Am Samstag gegen Gräfrath. Duo kommt im Sommer aus Aldekerk.

Glück im Unglück für Hannah Haase und den TuS Lintfort. Die Sprunggelenksverletzung, die sich die Spielmacherin des Handball-Zweitligisten vor Wochenfrist beim knappen Erfolg in Waiblingen zugezogen hatte, stellte sich bei einer MRT-Untersuchung als nicht ganz so gravierend heraus. Haase hat sich ein Außenband gerissen und wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen. „Dass etwas passiert sein musste, war eigentlich sofort klar. Insofern ist diese Diagnose noch die beste, die wir bekommen konnten“, atmete auch Bettina Grenz-Klein bei dieser Nachricht ein wenig auf. Im Heimspiel gegen den HSV Solingen-Gräfrath am Samstag (17.30 Uhr, Eyller Straße) muss die Trainerin mit Lisa Kunert, die weiterhin an ihrem Fersensporn laboriert, eine zweite Rückraumakteurin ersetzen. Keine leichten Voraussetzungen für den ohnehin schon recht kleinen Kader.

Gräfrath kommt über Tempo zum Erfolg

Nach einem ausgesprochen erfolgreichen Start ins neue Jahr, bei dem Lintfort gegen drei sehr starke Gegner vier von sechs möglichen Zählern einfahren konnte, geht der Gastgeber trotz der Ausfälle mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein auf die Platte. „Wir können wirklich zufrieden sein, wie es zuletzt gelaufen ist, aber das heißt nicht, dass es jetzt so weitergeht. In dieser Liga muss jedes Spiel erst einmal gespielt werden“, sagt Grenz-Klein. Mit Gräfrath kommt am Samstag ein Team, das als Vierter noch ein wenig besser da steht als der Tabellensechste TuS. Und das bisherige Abschneiden der Solingerinnen ist dabei noch eine deutlich größere Überraschung. Nach dem Aufstieg ins Unterhaus 2019 beendete der HSV die wegen Corona abgebrochene Saison 19/20 als Tabellenletzter, profitierte aber vom ausgesetzten Abstieg und scheint seine zweite Chance wesentlich besser zu nutzen. Obwohl im Sommer nur unwesentlich verstärkt, hat sich Gräfrath mittlerweile hervorragend akklimatisiert und entfacht regelmäßig einen gehörigen Angriffswirbel. Mit viel Tempo im Gegenstoß und im gebundenen Spiel kommt die Mannschaft auf eine beeindruckende Quote von knapp 30 (29,58) Toren pro Partie. „Da werden wir uns die Kräfte einteilen müssen, ein schlaues Tempo spielen und vor allem auf unsere Deckung setzen“, legt Grenz-Klein die Marschroute fest.

Kühn und Heimes kommen aus Aldekerk

Die Trainerin selbst hatte vor wenigen Tagen ihre Zusage für eine weitere Saison in der sportlichen Verantwortung bei den TuS-Damen gegeben. Jetzt stehen auch die ersten beiden Neuzugänge fest. Vom Drittligisten TV Aldekerk wechseln Pia Kühn und Lena Heimes nach Lintfort. „Sie gehören in Aldekerk zu den Leistungsträgerinnen und sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Das wird gut passen“, glaubt Bettina Grenz-Klein. Beide gehören zum Jahrgang 1997, mit dem der TVA in der A-Jugend Deutscher Vizemeister wurde. 2020 wurden sie mit Aldekerk Meister in der 3. Liga, der Verein aber verzichtete auf den möglichen Aufstieg.

Alternativen für den Rückraum und Linksaußen

Die Lehramtsstudentin Pia Kühn (Mathematik und Sozialwissenschaft), jüngere Schwester von Nationalspieler Julius Kühn, fühlt sich im halblinken Rückraum am wohlsten und freut sich nun „auf eine ganz neue sportliche Herausforderung“, sieht dabei auch die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Linksaußen Lena Heimes hat ähnliche Motive: „Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mir noch einmal neue sportliche Ziele zu setzen. In Aldekerk war bisher alles perfekt, aber die Bundesliga reizt natürlich schon, und dann noch in der Nachbarschaft“ erklärt die Großhandelskauffrau.

Spiel gegen Solingen wird live im Internet übertragen

Bei den Spielen der Lintforter Damen sind weiterhin keine Zuschauer vor Ort erlaubt. Die TuS-Fans haben aber erneut die Möglichkeit, die Partie live im Internet zu verfolgen. Sportdeutschland.tv (www.sportdeutschland.tv) bietet für die Partie gegen Gräfrath wieder einen Stream an.