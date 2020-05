„Ich würde am 3. Oktober gerne den NRZ-Klosterlauf machen“

„Läufe über 800 Meter sind bis zum 30. August vom Leichtathletikverband alle verboten“, kennt Hannes Hücklekemkes die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Leichtathletik-Veranstaltungen. Er ist beim SV Alemannia Kamp der Cheforganisator des NRZ-Klosterlaufs, der stets am „Tag der Deutschen Einheit“, eben am 3. Oktober, am und um das Kloster Kamp ausgetragen wird. Bislang soll das auch in diesem Jahr so sein.

Klappt das, wäre der NRZ-Klosterlauf die einzige Laufveranstaltung, die in diesem Jahr in unserem Verbreitungsgebiet überhaupt gestartet werden würde. „Ich werde auf jeden Fall bis zum 30. August abwarten, wie sich alles entwickelt“, sagt Hücklekemkes.

Doch gesundheitliche Risiken würde er für keinen Teilnehmer der Laufveranstaltung in Kauf nehmen. „Das könnte ich doch gar nicht verantworten“, weiß natürlich auch der erfahrene Trainer und Macher.

Allerdings bekommt es Hannes Hücklekemkes noch mit einer weiteren – aber auch schönen – Schwierigkeit zu tun: Der Landesgartenschau. Die sorgt nämlich dafür, dass in diesem Jahr auf keinen Fall auf dem Abteiplatz gestartet und nicht durch den Schlossgarten gelaufen werden könnte. „Wir würde Start und Ziel auf unser Vereinsgelände an der Rheurdter Straße verlegen“, so Hücklekemkes. „Und für die überarbeitete Strecke hätte ich auch schon eine Idee – auch wenn die derzeit natürlich noch nicht vom Deutschen Leichtathletik Verband amtlich vermessen ist.“

Hannes Hücklekemkes hält jedenfalls an dem Termin fest, auch wenn etwa der SV Sonsbeck bereits mit den Hufen scharrt und seinen geplatzten Enni-Brunnenlauf am liebsten am 3. Oktober nachholen würde. „Wir haben Terminschutz und ich würde den Lauf sehr gerne machen“, so Hannes Hücklekemkes. Der Nachbarverein muss sich eben in Geduld üben.