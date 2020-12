Jahresrückblick 2020, 1. Teil Im März bestimmt Corona den Sport am Niederrhein

Am Niederrhein Der Sport in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck wurde ab März von Corona beeinflusst - unser Rückblick, Teil 1.

Am Niederrhein. Corona zum Trotze: Im lokalen Sport in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten oder Sonsbeck gab es eine Menge zu berichten im alten Jahr. Hier der erste von vier Teilen unseres Jahresrückblicks auf 2020.

JANUAR

2. Januar; Leichtathletik: Zum dritten Mal nach 2008 und 2018 wurde Wolfgang Ritte zum besten europäischen Leichtathlet in der Kategorie Sprung gewählt.

Reiten: Der RV Graf von Schmettow Eversael feierte 2020 seinen 100. Geburtstag mit zahlreichen Veranstaltungen.

6. Januar; Fußball: Der SV Budberg holt sich mit 13 Punkten die Rheinberger Hallenstadtmeisterschaft mit 13 Punkten vor Concordia Ossenberg. Bei den unteren Mannschaften setzt sich Concordia Ossenberg II mit einem 4:2-Erfolg im Finale über den SV Budberg II durch.

7. Januar; Fußball: Die Schiedsrichter-Auswahl des Fußballkreises Moers belegt beim Schiedsrichter-Masters in Dormagen den elften Platz. Sieger wird der Kreis Remscheid.

Trainerwechsel bei TuS Fichte Lintfort

11. Januar; Fußball: Landesligist TuS Fichte Lintfort und Trainer Sven Schützek trennen sich mit sofortiger Wirkung nach viereinhalb Jahren. Neuer Coach wird Volker Hohmann, bisher Co-Trainer beim Oberliga-Absteiger FSV Duisburg.

13. Januar; Fußball: Oberligist VfB Homberg belegt bei den Duisburger Stadtmeisterschaften den vierten Platz.

15. Januar; Leichtathletik: Bei den offenen Senioren-Meisterschaften wird die weibliche 4-x-200-Meter-Staffel in der Besetzung Gudrun Tersteegen, Claudia Tolksdorf, Katja Wygoda und Carla Scherer Zweite. Gold gab es für Christina Ritte im Weitsprung sowie Silber über 60 und 200 Meter. Wolfgang Ritte wurde Erster über 60 Meter.

16. Januar; Leichtathletik: Bei den Hallen-Regionsmeisterschaften der Frauen holte sich Nikola Stefaniak vom VfL Repelen über 60 Meter sowie 60 Meter Hürden jeweils den Titel. Zweite wurde sie im Weitsprung. Bei den Männern siegte Dennis Hannig vom VfL Repelen im Hochsprung. Ebenfalls Gold gab es für Jana Geldermann vom VfL Repelen im Weitsprung der U20.

21. Januar; Leichtathletik: Bei den Nordrhein-Meisterschaften holt sich Nicolas Meyer vom TuS Xanten in der U20 den Titel über 200 Meter. Franziska Schuster, ebenfalls TuS Xanten, siegt über 60 Meter Hürden.

Fußball: Nach zehn Jahren gibt Sascha Weyen sein Traineramt im Sommer beim Bezirksligisten VfL Repelen auf.

Handball: Frauen-Zweitligist TuS Lintfort verlängert frühzeitig den Vertrag mit Trainerin Bettina Grenz-Klein um ein weiteres Jahr bis 2021. Seit 2001 ist sie nun TuS-Trainerin.

22. Januar; Leichtathletik: Bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften belegt Julian Kambartel vom Moerser TV den dritten Platz über 60 Meter, Timo Schmidt wird Achter. Hannah Paulukuhn vom MTV wird Dritte über diese Distanz und Fünfte im Hochsprung.

Moerser Sport-Gala mit Auszeichnungen

25. Januar; Sport-Gala: Zum Moerser Sportler des Jahres wurde Julian Kambartel, zur Sportlerin Nikola Stefaniak und zur Mannschaft die 4-x-100-Meter-Staffel des Moerser TV gewählt. Zudem gab es Preise für Thomas Schroers (Senioren), Sophia Meissner (Jugend) und Wolfgang Jades (Lebenswerk).

27. Januar; Fußball: Beim Frauen-Hallenturnier des GSV Moers verteidigt Vorwärts Spoho Köln den Titel durch ein 4:3 im Endspiel über den MSV Duisburg II. Der GSV belegt Rang fünf nach einem 4:0 gegen Borussia Bocholt.

28. Januar; Fechten: Simon Polotzek vom Fecht-Club Moers belegt beim Cadet-Circuit-Turnier in Rom als U15-Sportler beim U17-Turnier Platz 128 und verbessert sich in der deutschen U17-Rangliste auf Platz 18.

Oploh löst Pannen beim SV Neukirchen ab

29. Januar; Handball: Beim Verbandsligisten SV Neukirchen wird Chris Oploh zur neuen Saison Thomas Pannen als Trainer ablösen.

30. Januar; Spenden: Beim Spenden-Marathon im Aktiv-Sportpark kamen 6000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Stups zusammen.

31. Januar; Leichtathletik: Franziska Schuster vom TuS Xanten holte sich den NRW-Meistertitel in der Halle in der U20 über 60 Meter

FEBRUAR

4. Februar; Tennis: Die Moerserin Mina Hodzic, die für den Bundesligisten TC Bredeney in Essen spielt, gewann in Mancur ihr erstes Profi-Turnier. Die 17-jährige siegte beim ITF-Turnier und verbesserte sich in der Weltrangliste der U18 auf Platz 40.

Leichtathletik: Nikola Stefaniak vom VfL Repelen qualifizierte sich bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Dortmund für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig über 60 Meter Hürden. Im Endlauf belegte sie in Dortmund Rang acht.

Rheinberger Fusion von TuS 08 und Concordia Ossenberg

5. Februar; Schwimmen: Die Mannschaften der SG Niederrhein erreichten bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften jeweils den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die Herren I und Frauen I belegten jeweils Platz zwei.

Trampolin: Joel Paschke vom TV Utfort-Eick wurde bei den offenen Meisterschaften Verbandsmeister der Altersklasse Jahrgang 2007, Jonann Binn (2009) wurde Dritter.

6. Februar; Fußball: Der TuS Rheinberg stimmt einer Fusion mit Concordia Ossenberg zu. Nur wenige Tage später sprechen sich auch die Mitglieder der Concordia dafür aus.

Fechten: Trotz des frühzeitigen Ausscheidens beim Turnier in Leszno sicherte sich Nils Fabinger vom FC Moers das Ticket für die U20-Europameisterchaften. Einige Tage später qualifiziert er sich auch für U20-Weltmeisterschaft in Salt Lake City (USA).

7. Februar; Fußball: Das Trainerduo Manfred Wranik und Kevin Hanebeck verlängern beim Bezirksligisten SV Schwafheim für die Saison 2020/21.^

Volleyball: Zweit-Bundesligist Moerser SC stellt mit der Volksbank Niederrhein einen neuen Trikotsponsor vor.

Menzel hört bei der HSG Vennikel auf

11. Februar; Handball: Helmut Menzel hört als Trainer zum Saisonende beim Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen auf.

Leichtathletik: Merret Manten vom SV Sonsbeck holt sich drei Titel bei den Regionsmeisterschaften der U14/U16 in Rhede.

12. Februar; Leichtathletik: Bei den Regionsmeisterschaften der U14/U16 ist auch der Moerser TV sehr erfolgreich. Damian Schmidt (M13) holt zwei Titel über 60 Meter und im Hochsprung.

13. Februar; Leichtathletik: Helena van Bebber vom TuS Xanten sicherte sich den Regions-Meistertitel im Hochsprung der U12.

Eiskunstlaufen: Beim Quirinus-Pokal gab es zweimal Gold, zweimal Silber und fünfmal Bronze für den GSC Moers. Nola Babiel siegte bei den Freiläufern 3, Emily Woroch bei den Freiläufern 2.

Deutscher Meistertitel für Xantener Hürdensprinterin Schuster

Radsport: Bei den Bezirksmeisterschaften holten sich Tabea Winkler (U11), Aulona Nuhaj (U13), Annika Koch (Juniorinnen) sowie die 4-er-Einrad-Mannschaft. Alle sind auch für die Landesmeisterschaften qualifiziert.

14. Februar; Leichtathletik: Isabel Bürkle (W12) vom VfL Repelen feierte gleich drei Titel bei den Regionsmeisterschaften der U14/U16 in Rhede. Sie siegte über 60 Meter, 60 Meter Hürden und im Weitsprung. Timo Hylla (M12) wurde Meister über 60 Meter Hürden. Lukas Baxmann (M15) vom Team Niederrhein gewann über 60 Meter.

18. Februar; Leichtathletik: Franziska Schuster vom TuS Xanten wurde in der Halle über 60 Meter Hürden deutsche U20-Meisterin.

Tennis: Die Damen des TC 08 Moers steigen in der Halle in die 1. Verbandsliga auf, die Herren 50 holten sich den Niederrheinmeistertitel in der Halle.

Trainer Geist hört beim FC Meerfeld auf

19. Februar; Fußball: Thomas Geist verlässt im Sommer nach fünfjähriger Tätigkeit den Bezirksligisten FC Meerfeld.

21. Februar; Eiskunstlaufen: Beim Ina-Bauer-Pokal in Krefeld gab es für den GSC Moers zweimal Gold bei den Mini B durch Caroline Kilbinger und Lilly Madea.

27. Februar; Fußball: Frauen-Regionalligist GSV Moers entließ Coach Hasan Gören sowie Co-Trainer Thorsten Manderfeld. Neuer Trainer wird Eckart Schuster.

MÄRZ

3. März; Tennis: Die Damen des TC Asberg steigen in der Halle aus der Niederrheinliga ab.

Fabinger bester deutscher Fechter bei der U20-EM

4. März; Fechten: Nils Fabinger erreicht bei der U20-Europameisterschaft im kroatischen Porec die Runde der letzten 16 Fechter und ist damit bester Deutscher. Mit der Mannschaft belegt er Platz sieben. Renee Oymann belegt bei der U17-EM Platz 60 und mit dem Team wird sie Sechste.

6. März; Leichtathletik: Bei den deutschen Hallenmeisterschaften holten sich aus der Familie Ritte Christina (W35), Ute (W65) Thomas (M40) und Wolfgang Ritte (M65) die Titel im Stabhochsprung. Wolfgang Ritte wurde auch noch Deutscher Meister über 60 Meter Hürden.

10. März; Hockey: Der Moerser TV steigt in der Halle in die 1. Verbandsliga auf.

11. März; Bogenschießen: Hermann Goysens vom BSC Rheinberg holte sich den deutschen Ü65-Meistertitel.

Schlossparklauf in Moers wird abgesagt

12. März; Leichtathletik: Wegen des Corona-Virus sagte die Stadt Moers den Schlossparklauf ab.

14. März; Allgemein: Wegen des Corona-Virus stoppte der Fußballverband Niederrhein die Saison erst einmal komplett bis zum 19. April. Auch in den anderen Sportarten wie Volleyball, dort wird die Saison für den Moerser SC vorzeitig beendet, oder Handball ruhte der Ball. Bei den Handballern wird erst einmal bis zum 26. April pausiert. Die Vier-Städte-Laufserie wird im Jahr 2020 nicht stattfinden.

20. März; Handball: Die Saison für Frauen-Zweitligist TuS Lintfort wurde vorzeitig beendet. Die Saison wird annulliert.

Fechter Fabinger kann bei der WM in den USA nicht starten

23. März; Fechten: Durch das Corona-Virus platzte der Traum von Nils Fabinger vom FC Moers, an der Weltmeisterschaft in Salt Lake City/USA teilzunehmen. Die WM wurde abgesagt.

27. März; Tennis: Aufgrund der Coronovirus-Krise wurde der Start der Freiluftsaison auf den 9. Juni verschoben.

30. März; Motorsport: Aufgrund des Corona-Virus wurde auch das 69. ADAC-Motocross-Spektakel am Eyller Berg, das für den 1. Mai angesetzt ist, vorzeitig abgesagt.