In Sonsbeck von Olympiateilnehmerin Beata Stremler lernen

Auf den ersten Blick scheint der Dressur-Lehrgang in Sonsbeck nichts Besonderes zu sein. Doch bei näherer Betrachtung des Aushangs am Schwarzen Brett beim Reitverein Graf Haeseler schaut der interessierte Reiter doch etwas genauer hin.

Der Hinweis wurde von Elena Hinckers-Höfer veröffentlicht, der einen Lehrgang bei Beata Stremler anbietet. Bei einer Dressurreiterin, die bei den Olympischen Spielen in London für Polen im Viereck zu sehen war.

100 Meter vom Vereinsgelände

Schnell war die Info über die Championatsreiterin rund, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt und einige 100 Meter vom Vereinsgelände bei der Familie Giesen ihre Pferde eingestallt hat. Bei der 35-Jährigen handelt es sich um eine echte Könnerin im Dressursattel, die eine steile Karriere hinlegte. Beata Stremler war 2011 EM-Finalistin in Rotterdam, 2012 Teilnehmerin der Olympischen Spiele in London, saß 2014 bei der WM in Frankreich im Sattel und nahm 2016 am Weltcup-Finale in Göteborg teil. Zudem hat Stremler viele internationale Siege und vordere Platzierungen vorzuweisen, unter anderem beim CHIO in Aachen, in Mannheim sowie in ihrem Heimatland Polen. Sie ritt zunächst bei Jean Bemelmans, Jan Nivelle sowie Ton de Ridder und arbeitet aktuell mit Klaus Balkenhol zusammen, dem deutschen Mannschafts-Olympiasieger von 1992 und 1996.

Für den Lehrgang dürfen sich Pony- und Großpferdereiter, von der Einstiegs- bis zur schweren Klasse, angesprochen fühlen. „Die Kosten für eine Unterrichtsstunde betragen 90 Euro, wobei Einzelstunden ebenso möglich sind wie Gruppenstunden mit bis zu vier Reitern. Allerdings sind nur noch wenige Plätze frei“, sagt Hinckers-Höfer. Sie weiß, dass Beata Stremler ihr Fachwissen charmant an ihre Schüler weitergibt. Die dürften von ihrer feinen Art zu reiten begeistert sein.

„Dass so eine bekannte Reiterin zu uns auf die Anlage kommt, ist auch tolle Werbung für den Verein“, sagt Ulla Neu-Horenkamp, Vorsitzende des RV Graf Haeseler. Sie hat sich fest vorgenommen, als Zuschauerin dabei zu sein. Allerdings steht der Lehrgangstermin noch nicht genau fest. Er findet wohl im April statt.

Dressurpferde erfolgreich ausbilden

Stremler, die zudem erfolgreich Dressurpferde ausbildet, dürfte sich auf der Anlage inmitten des Winkelschen Busch, zwischen Sonsbeck und Geldern-Kapellen, wohlfühlen. Das Reitzentrum verfügt unter anderem über eine 20 mal 60 Meter große Halle mit neuem Kirchhellener Reitsand.

Hinckers-Höfer möchte auch die Nachwuchsausbildung nicht unerwähnt lassen. „Beim Voltigieren werden in kleinen Gruppen vielseitige Übungen auf dem Pferd, Holzpferd oder Boden geturnt. Diese fördern Körperbeherrschung, Gleichgewicht, Koordination, Mut, Kraft, Rhythmusgefühl und Teamgeist“, sagt Hinckers-Höfer. Körperbeherrschung müssen sicherlich auch die Teilnehmer mitbringen, die einen Lehrgangsplatz bei Beata Stremler gebucht haben.

>>>TERMINE

Der RV Graf Haeseler Sonsbeck steckt für zwei Großveranstaltungen bis über beide Ohren in den Vorbereitungen.

Der große Renntag auf der Sandbahn im Winkelschen Busch findet abermals am Ostersonntag, 12. April, statt.

Am 11. und 12. Juli richtet der RV „Graf Haeseler“ das Sommerturnier mit Prüfungen bis zur Klasse M* aus.