Iserlohner Gegenspieler von SK Kamp-Lintfort hat das Virus

Marcel Bernsee ist verschnupft. Nicht, weil er erkältet ist, oder sich das Corona-Virus eingefangen hat, sondern weil der Sportkegler nun zur Risikogruppe gehört, die eng mit dem Corona-Virus in Verbindung zu bringen ist. Unverschuldet.

SK Kamp-Lintfort steckt, wie berichtet, in den letzten Zügen des Abstiegskampfes in der 1. Bundesliga. Der Aufsteiger hat sich in dem Abstiegsquartett mittlerweile vom letzten auf den zweiten Platz vorgearbeitet, was den Klassenerhalt bedeuten würde. Doch der finale der insgesamt vier Spieltagen wurde abgeblasen, die Saison liegt auf Eis – wie in allen anderen Sportarten auch.

Am dritten Spieltag, der am vergangenen Wochenende bei Ninepin 09 Iserlohn ausgetragen wurde, kämpften der aktuell Führende KSC Hüttersdorf, die Kamp-Lintforter, die derzeit Dritten aus Iserlohn und der Letzte der Vierergruppe KSC Landsweiler um den Ligaverbleib. Nachher wurde bei den Gastgebern ein Akteur positiv auf das Corona-Virus getesteten.

„Der Iserlohner hat in meinem Block gespielt und die gleichen Kugeln wie ich gegriffen“, sagt Marcel Bernsee, momentan völlig frei von Beschwerden. Was ihn jedoch richtig ärgert ist, dass der Gegenspieler, der ihn am Telefon über dessen positiven Test informiert hat, für das Spiel extra seinen Ski-Urlaub in Südtirol unterbrochen hat. „Das hat er mir gesagt“, so Bernsee, der weiß, dass die Frau des Iserlohners auch positiv getestet wurde.

Bernsee hat an seinem Wohnort Duisburg nun massive Probleme, sich überhaupt als Risikoperson zu registrieren: „Telefonisch lande ich immer in eine Sackgasse“, sagt er. Und seine Frau ist Erzieherin, muss sich nun ebenfalls auf Quarantäne einrichten.

Die Hüttersdorfer Spieler, die auch im gleichen Block gespielt haben wie die Kamp-Lintforter, wurden bereits negativ getestet. Dieses Ergebnis steht bei Marcel Bernsee aber noch aus.