Am Niederrhein. Das Spitzenspiel der Handball-Landesliga verliert TV Issum gegen die DJK Styrum. Aber der TV Schwafheim und TuS Lintfort gewinnen ihre Partien.

Issum gehen die Kräfte aus – Schwafheim und Lintfort jubeln

Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga unterlag der gastgebende TV Issum dem designierten Aufsteiger DJK Styrum klar mit 25:33.

Gruppe 1: TV Schwafheim - TS Lürrip II 36:16 (19:10). Die Hausherren fuhren einen nie gefährdeten Sieg ein. Schwafheim hatte gegen das schwache Tabellenschlusslicht von Beginn an alles unter Kontrolle. Das Team ließ den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen und fand somit immer wieder die Lücken im gegnerischen Deckungsverband. Schwafheim hatte keine Schwierigkeiten sein Konzept abzuspulen. Die Vorentscheidung war mit dem Pausenpfiff bereits gefallen. Die Partie hatte nach dem Seitenwechsel wenig Spannung. Lürrip besaß nicht die Mittel, um Schwafheim noch einmal nahe zu kommen. TVS-Deckungsspezialist Pascal Prchala schied frühzeitig mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus. „Es war ein Pflichtsieg“, so TVS-Trainer Peter Wiedemann kurz und knapp.

TVS: Rawanbachsch 8, Knapinski 8, H. Tervoort 7, Milewski 5, Wiedemann 2, Geerkes 2, Prchala 2, Engels 1, Cappel 1.

TV Issum - DJK Styrum 25:31 (16:14). Issum hatte ausgerechnet im Top-Spiel viele Ausfälle aus den unterschiedlichsten Gründen zu beklagen. Die Mannschaft präsentierte sich dennoch hochmotiviert. Beiden Deckungsreihen fehlte die Stabilität, weshalb sich in Durchgang eins ein offener Schlagabtausch entwickelte. Die Kontrahenten hatten einfach mehr Spaß am Torewerfen. Die Gastgeber führten noch mit 23:22 (44.) als merklich die Kräfte nachließen. Issum produzierte fortan viele technische Fehler oder ließ beste Torgelegenheit ungenutzt. Der Tabellenführer lauerte nur auf diese Gelegenheiten und schloss nach Ballgewinnen seine Gegenstöße sicher und konsequent ab. Styrum war nun nicht mehr zu halten. Der Gast schöpfte all seine Möglichkeiten aus und fuhr letztendlich einen verdienten Sieg ein. „Wir haben im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten alles gegeben und Styrum lange Zeit alles abverlangt“, betonte anschließend TVI-Trainer Oliver Cesa.

TVI: Krahl 9/5, Teuwsen 7, Leenings 3, Höhner 3, van Stephaudt 2, Schmetter 1.

TuS Lintfort - TV Borken 25:21 (11:10). Lintfort holte sich mit einem couragiertem Heimauftritt wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Insbesondere die eigene, bärenstarke 6:0-Deckung spielte sich nach dem Seitenwechsel in den Vordergrund. Der TuS Lintfort hatte auch im Angriff stets die taktisch richtigen Mittel parat, um die offensive Borkener Abwehr zu knacken. „Ich bin zufrieden“, sagte deshalb auch TuS-Trainer Andreas Michalak.

TuS: Schmitz 8/2, Miller 5, te Mosche 5, Stenger 4, König 1, Küpper 1, Salobir 1.