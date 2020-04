Julian Korb: „Das hatte ich noch nie vorher im Leben“

Am Niederrhein. Der frühere Neukirchen-Vluyner und heutiger Profi Julian Korb, Hannover 96, gehört zu den ersten Fußballern, die in häusliche Quarantäne waren.

Der frühere Neukirchen-Vluyner Fußballer und heutiger Profi Julian Korb hat kürzlich unfreiwillig eine ganz neue Lebenserfahrung gemacht. Der 28-Jährige spielt für Zweitligist Hannover 96, wo nach einem positiven Corona-Test innerhalb des Kaders alle Spieler für 14 Tage in häusliche Quarantäne mussten. Seit Ende März darf auch er das Haus im Rahmen der allgemein geltenden Einschränkungen wieder verlassen.

Julian Korb (links) – noch zu Zeiten bei Borussia Mönchengladbach – mit Christoph Kramer. Foto: dpa

Korbs Mitspieler Timo Hübers war, wie berichtet, am 11. März als erster Spieler im deutsche Profifußball positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In der Folge wurden sowohl er als einen Tag später auch alle anderen Spieler des Zweitliga-Kaders unter häusliche Quarantäne gestellt. Hübers wurde nach Ablauf der 14-Tages-Frist zweimal negativ getestet und ist somit auch der erste offiziell gesundete Corona-Fall im Profibereich. Auch für seine Mitspieler wie Julian Korb endete schließlich die Quarantäne-Maßnahme glimpflich.

„Klar ist es komisch, wenn man 14 Tage lang gar keinen direkten Kontakt zu einem anderen Menschen hat“, blickt Korb auf die zwangsweise Isolation zurück, die er komplett alleine in seiner Wohnung in Hannover verbrachte. Eine Situation, die für ihn gänzlich neu war: „Das hatte ich so noch nie vorher im Leben.“

Auch daran dass die Fußball-Welt nahezu vollkommen stillsteht, muss sich der gebürtige Essener, der früh mit seinen Eltern nach Neukirchen-Vluyn gezogen ist, noch gewöhnen: „Jeder, der gerne Fußball guckt und auch selber spielt, vermisst das natürlich gerade. Aber es ist aktuell eine Ausnahmesituation, die es meines Erachtens so noch nie gegeben hat.“

„Mehr quatschen als zocken“

Somit fehlte freilich auch einer der Hauptprogrammpunkte wenn bei ihm zu Hause der Fernseher läuft. Statt Fußball habe er vor allem „Filme und Serien geschaut“, so der Außenverteidiger, bei dem aber zumindest auch virtueller Fußball über den Bildschirm flimmerte: „Ich habe natürlich auch ein bisschen mit Freunden online gezockt. Ich bin mit denen dabei über ein Headset verbunden, sodass wir eigentlich mehr quatschen als zocken“, schmunzelt er.

Julian Korb. Foto: dpa

Nicht nur während des Spielens an der Konsole halfen vor allem auch die wichtigen sozialen Kontakte beim Zeitvertreib – wenn auch nicht im direkten persönlichen Treffen. „Ich habe mit Freunden telefoniert, mit denen ich sonst nicht so viel Kontakt hatte“, gewinnt Korb der Situation schließlich doch noch etwas Positives ab. Sein Handy lief allerdings besonders am 21. März so richtig auf Hochtouren, als Korb seinen 28. Geburtstag ohne Gäste verbringen musste – aber dennoch zahlreiche Gratulationen entgegennehmen konnte: „Es haben echt viele angerufen und gratuliert.“

Natürlich stand die Fitness für den Profifußballer während der unfreiwilligen Auszeit auch ganz groß auf der Agenda. „Sport habe ich selbstverständlich gemacht“, gelobt Korb, wenngleich er sich dabei auf Sport in den eigenen vier Wänden beschränken musste und vor allem viel Zeit auf seiner Hantelbank verbrachte. „Dadurch ging die Zeit schon gut rum“, meint er alles in allem und sagt rückblickend: „Die Langeweile hielt sich bei mir in Grenzen.“

Rückhalt von seinen Eltern

Und auf den Rückhalt seiner Eltern konnte er sich letztlich auch verlassen. „Wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, ist der Verbrauch natürlich höher, deswegen hatte meine Mutter da nochmal ein paar Sachen besorgt und meinen Vater losgeschickt“, erinnert er sich an eine besondere Episode. Vater Michael, selbst früher Profi unter anderem beim MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen, machte sich dann auf die zweieinhalbstündige Fahrt vom Niederrhein nach Hannover stellte die Sachen vorschriftsmäßig vor Julians Haustür. Der kam zu einem kurzen Gespräch aus ebenfalls vorschriftsmäßiger Entfernung auf den Balkon, ehe der Vater wieder die Heimfahrt antrat. Julian Korb schmunzelt: „Ich hatte ihm vorher auch noch gesagt, dass er nicht extra zu mir kommen muss, um mir die Sachen zu bringen, aber man weiß ja, wie Eltern dann so sind.“ Fürsorglich eben – und gleichzeitig natürlich besorgt. Auch bei einem Profifußballer.

>>>DER WERDEGANG

Julian Korb wurde am 21. März 1992 in Essen geboren. Sein Vater Michael spielte in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg und Union Solingen und in der die Oberliga Nordrhein für Rot-Weiss Essen und später für Schwarz-Weiß Essen.

Julian Korb spielte zu Jugendzeiten zunächst beim TuS Preußen Vluyn und bis zu den C-Junioren beim VfL Tönisberg, ehe er über den MSV Duisburg zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort absolvierte er 76 Bundesliga-Spiele und lief auch insgesamt 17 Mal in der Champions League und der Europa League auf.

Von der U15 bis zur U21 absolvierte er bereits 36 Länderspiele für deutsche Juniorennationalmannschaften. Seit seinem Wechsel zu Hannover 96 im Sommer 2017 war er für die Niedersachsen in 40 Erst- und 18 Zweitligaspielen am Ball.