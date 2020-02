Landesliga-Derby: TuS Lintfort gegen TV Issum unter Druck

Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga steht das Derby auf dem Programm. Der TuS LIntfort steht im Heimspiel am Samstag gegen den TV Issum unter Erfolgsdruck.

Eine gewisse Rivalität ist nicht von der Hand zu weisen. Dabei bedarf es erwartungsgemäß wenig zusätzliche Motivation, um die Sinne zu schärfen. Die Handballer des TuS Lintfort empfangen in der Landesliga-Gruppe 3 zum prestigeträchtigen Lokalduell den Ortsnachbarn TV Issum. Dieses Duell wird Samstag um 19.30 Uhr in der Eyller-Sporthalle angepfiffen.

Dieses Aufeinandertreffen lebt mit Sicherheit von ganz vielen Emotionen. Aber die Hausherren stehen diesmal eindeutig mehr unter Druck, haben in den vergangenen Wochen zu wenig gepunktet und müssen nun sogar den einzigen Abstiegsplatz fürchten. Die Ansätze waren dabei oftmals vielversprechend, jedoch nicht über die komplette Spielzeit.

Der Mannschaft fehlt es an der Konstanz, aber vor allem an der Entschlossenheit beim Torabschluss. Gerade bei der Trefferquote müssen zu oft Abstriche gemacht werden. „Ich denke, die beiden Mannschaften sind von ihrem Leistungsvermögen nicht weit von einander entfernt“, sagt TuS-Trainer Andreas Michalak. „Aber wir sind in der Bringeschuld, wollen vor heimischer Kulisse etwas Zählbares einfahren. Ich rechne mit einem hart umkämpften Match – die Chancen liegen bei 50 Prozent.“

TV Schwafheim erwartet ASV Süchteln

Lintfort kann insbesondere seine Potenziale vor heimischer Kulisse abrufen. Die Kampfkraft stimmt eigentlich immer – das Team gibt regelmäßig das Beste. Die TuS-Spieler wollen sich vor allem besser präsentieren als bei der 24:32-Hinspielniederlage. „Wir haben in Issum in den entscheidenden Phasen einfach zu viele Fehler gemacht, uns letztendlich sogar den Schneid abkaufen lassen“, so Andreas Michalak.

Im Issumer Lager sieht man dem Vergleich etwas gelassener entgegen, ohne seine Ansprüche herunterzuschrauben. „Ich bin der Meinung, es wird die Mannschaft mit der besseren Einstellung gewinnen. Die kämpferischen Tugenden sind diesmal wichtiger als eine spieltaktische Qualität“, betont TVI-Trainer Oliver Cesa. „Ich hoffe auf ein spannendes Lokalderby, bei dem die Zuschauer ihren Spaß haben werden.“ Beide Kontrahenten werden jeweils in Bestbesetzung antreten.

Gruppe 1: TV Schwafheim - ASV Süchteln. Schwafheim möchte sich für die 19:23-Hinspielniederlage revanchieren. Die Auftritte in der heimischen Halle waren zuletzt auch in Ordnung. Süchteln stellt eine solide, eingespielte Mannschaft, die vor allem aus dem Rückraum richtig Druck erzeugen kann. „Mein Team muss frühzeitig die nötige Einstellung finden“, erklärt TVS-Trainer Dirk Hünten. „Insbesondere in der Offensive gibt es einige Steigerungspotenziale. Wir müssen einfach mehr Tore werfen.“

Die Gastgeber hoffen wieder auf die Rückkehr ihres Deckungsspezialisten Pascal Prchala, der zuletzt wegen eines Nasenbeinbruches pausieren musste.