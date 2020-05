Lars Jagieniak beim Zweitligisten HSG Krefeld Niederrhein

Am Niederrhein. Handball-Zweitligist HSG Krefeld Niederrhein geht ab der kommenden Saison mit dem Moerser SC eine Partnerschaft ein und schraubt an seinem Kader.

Der Handball-Zweitligist HSG Krefeld Niederrhein, der, wie berichtet, ab der kommenden Saison mit dem Moerser SC eine Partnerschaft eingehen wird, hat einen weiteren Ex-Spieler zurückgeholt. Der 21-jährige Kreisläufer Lars Jagieniak, am 29. Dezember 1998 in Leverkusen geboren, gehörte vor einem Jahr zur HSG-Aufstiegsmannschaft, ging nicht mit in die 2. Liga. Er blieb in Liga drei bei den Leichlingen „Pirates“, wurde dort Stammspieler und „zeigte sich offensiv wie defensiv als absoluter Leistungsträger seines Teams“, teilt nun die HSG mit.

In Leichlingen hat Jagieniak „noch einmal einen enormen Sprung gemacht“, weiß Stefan Nippes, der Sportliche Leiter der HSG. „Wir haben uns früh um ihn bemüht, aber er hat sich zunächst eher aus praktischen Gründen für einen Verbleib in Leichlingen entschieden. Mit der dortigen Insolvenz hat sich die Situation aber natürlich verändert und wir sind noch einmal auf ihn zugegangen und haben dann zu einer Einigung gefunden. Wir finden, Lars kann vorn wie hinten eine Verstärkung für uns sein und hat viel Potential. Für mich war er einer der besten Abwehrspieler der dritten Liga. Vorn ist er sehr variantenreich und ist auch ein etwas anderer Typ als unsere anderen Kreisläufer, was uns mehr Möglichkeiten gibt“, analysiert Nippes weiter.

Jagieniak, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an meine Zeit in Krefeld und würde da auch sehr gerne wieder anknüpfen, auch wenn das Team ein ganz anderes ist. Ich konnte jetzt ein Jahr Spielpraxis in Leichlingen sammeln und mich weiterentwickeln. Mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen und immer 100 Prozent zu geben. Natürlich will ich mich als junger Spieler auch noch weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Ich freue mich auf die junge, neu formierte Mannschaft und möchte viel erreichen, egal in welcher Liga.“