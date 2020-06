Lintfort, Sonsbeck, Scherpenberg vor dem Landesliga-Neustart

Die drei Fußball-Landesligisten TuS Fichte Lintfort, SV Sonsbeck und SV Scherpenberg haben, wie berichtet, während der Corona-Unterbrechung fleißig an ihren Kadern gebastelt.

Und die Lintforter verlebten bist zur unfreiwilligen Pause eine schwierige Saison, hätten noch hart um den Klassenerhalt kämpfen müssen. In der laufenden Spielzeit folgte Volker Hohmann als Trainer auf Sven Schützek, der mittlerweile bei Liga-Konkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter im Amt ist. Der einstige Hö-Nie-Coach Georg Mewes ist dagegen nun Sportlicher Leiter der Lintforter. Die vorrangigste Aufgabe, die Kaderplanung, haben Mewes und Hohmann jetzt beinahe abgeschlossen.

Fichte hat „Hausaufgaben gemacht“

Volker Hohmann, Trainer Fichte Lintfort. Foto: ichael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, berichtet Volker Hohmann und erklärt: „Der Kader steht weitgehend.“ Der Fichte Coach blickt auf zahlreiche intensive Gespräche zurück: „Das war viel Arbeit, wir haben aber glücklicherweise sehr zeitig angefangen. Der frühe Vogel fängt eben den Wurm.“ Drei weitere Neuzugänge kann Fichte jetzt präsentieren und hat nunmehr nur noch zwei Kaderplätze frei.

Der aktuellste Neue ist Danilo Ruiz-Combo, der zuletzt für Bezirksligist VfB Homberg II auflief. Der Offensivspieler war im Nachwuchs insgesamt drei Jahre für Rot-Weiß Oberhausen am Ball, ehe er über den FSV Duisburg zu seinem Heimatverein nach Homberg zurückkehrte. In der kommenden Saison verspricht sich Hohmann bei Fichte dann einiges von Ruiz-Combo: „Er ist gut ausgebildet, war bei RWO im Junioren-Bundesliga-Kader. Er ist ein kleiner, wendiger Spieler, bei dem wir auch noch viel Potenzial sehen.“

Während Ruiz-Combo bereits ein Jahr Männerfußball hinter sich hat, sind die beiden weiteren Neuzugänge noch jünger. Gian-Luca Wilden und Sameh Jose Ramirez Morano kommen beide frisch aus dem Juniorenfußball an die Franzstraße. Torwart Wilden von Hohmanns Ex-Verein FSV Duisburg: „Ich kenne ihn von dort und freue mich, dass er als junger talentierter Torwart zu uns kommt.“ Mittelfeldakteur Ramirez Morano lief zuletzt für die U19 von Schwarz-Weiß Essen auf.

Zwei Spieler sollen nun noch kommen. Einer davon soll noch einmal ein richtiger Kracher sein – möglichst mit höherklassiger Erfahrung. Vielversprechende Gespräche laufen bereits, spruchreif ist aber noch nichts. „Für den letzten Kaderplatz suchen wir dann noch einen jungen Spieler aus der Niederrheinliga oder der Junioren-Bundesliga“, formuliert Hohmann und verrät weiter, dass damit möglichst eine Position im zentralen Mittelfeld besetzt werden soll.

Da der Kader bereits sehr konkrete Formen angenommen hat zieht Hohmann ein erstes Fazit. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagt er mit Blick auf sein zukünftiges Personal. Gerade die Verpflichtung von Hilal Ali Khan vom FSV Duisburg hat für ihn Symbolcharakter. „Das ist schon ein Top-Transfer, der für Fichte Lintfort was besonderes ist“, freut sich der Trainer. Im besten Fall soll das große Zittern in der kommenden Saison ausbleiben: „Ein genaues Ziel kann man noch nicht formulieren. Wir wollen uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Wir werden versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Was genau am Ende rauskommt, muss man sehen.“

Sonsbeck punktuell verändert

Heinrich Losing, Trainer SV Sonsbeck Foto: SVS

Nur punktuell hat der SV Sonsbeck den Kader verändert. Bereits seit einigen Wochen bekannt waren die Zugänge Jamie van De Loo (TSV Meerbusch), Nathnael Scheffler (1. FC Kleve) und Philipp Elspaß (SV Walbeck). Außerdem werden die beiden Youngster Ahma Alzedaue und Tobias Bolz dem Kader angehören. Beide stammen aus der eigenen Jugend und waren bereits in dieser Saison hin und wieder dabei oder kamen zu vereinzelten Einsätzen.

„Wir würden schon gerne noch ein, zwei Spieler holen, damit wir nicht so eng aufgestellt sind wie in der abgelaufenen Saison“, erklärt Trainer Heinrich Losing vor allem mit Blick auf die Kaderbreite. „Wenn da ein qualitativ guter Spieler dabei wäre, ist das natürlich gut“, sagt er gleichzeitig. Aktuell laufen aber keine konkreten Gespräche, lediglich die Augen hält er SVS offen. Als einziger Spieler aus dem bisherigen Kader noch nicht verlängert hat Eren Canpolat, der durchaus wechselwillig ist. Sollte er dann den Verein verlassen, würde wohl noch ein weiterer Spieler verpflichtet werden.

Scherpenberg fast durch

Ralf Gemmer, Trainer SV Scherpenberg. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Der SV Scherpenberg ist in der Kaderplanung bereits sehr weit. „Wir sind fast durch“, versichert Trainer Ralf Gemmer. Insgesamt zehn Neue haben die Scherpenberger bereits unter Dach und Fach. So kommen Julian Klingen (SV Schwafheim), Yunus Kocaoglu (Duisburger SV 1900), Mergim Rustemi (Duisburger FV 08), Valdet Totaj und Samet Sadiklar (beide Genc Osman Duisburg). Von den SF Hamborn 07 kommen Raffael Schütz, Andre Meier, Marcel Gesemann und Riccardo Nitto.

Mit Dawid Pawlowski schließt sich außerdem ein junger Torwart vom SV Straelen den Moersern an. Der 19-Jährige füllt damit eine Lücke. „Da uns ja Dominik Weigl Richtung Viktoria Goch verlässt, hatten wir ja nur Tobias Prigge allein“, so Gemmer. Eine weitere Vakanz bahnt sich noch an: „Emre Terzi hat uns mitgeteilt, dass er mit einigen Dingen nicht zufrieden war.“ Mit anderen Worten will der Defensivspieler also den Verein verlassen. Für ihn wird voraussichtlich noch ein neuer Akteur geholt.

>>> DIE SAISONVORBEREITUNG

Auch die Vorbereitung planen die drei Landesligisten natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Allerdings steht der Termin für den 1. Spieltag der neuen Saison noch nicht. „Da brauchen wir natürlich Gewissheit und dann werden wir sehen, wie wir die Vorbereitung gestalten“, erklärt Fichtes Volker Hohmann. In Scherpenberg hat Ralf Gemmer erstmal Anfang Juli als möglichen Vorbereitungsstart ausgeguckt: „Das können wir natürlich dann anpassen und schieben, wenn wir einen genauen Saisonstart kennen. Wir werden nicht zwei Monate Vorbereitung machen.“ In Sonsbeck hat ein an die geltenden Auflagen angepasstes Training bereits begonnen. Heinrich Losing erklärt aber: „Da geht es erstmal nur darum, mal wieder an den Ball zu kommen. Wenn wir wissen, wann die Saison beginnt, werde wir dann die genaue Vorbereitung planen.“