Mission Aufstieg hat für die HSG Ve/Ru/Ka bereits begonnen

Am Niederrhein. Die Spieler des Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen haben auf der Anlage des Rumelner TV das Freilufttraining aufgenommen.

Die Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen stehen da, wo sie Anfang Mai nächsten Jahres stehen wollen: an der Spitze. Die Blau-Gelben sind Tabellenführer der Verbandsliga (Gruppe 1), gefolgt von den Turnerschaften aus Lürrip und Sankt Tönis. Schade, dass es sich hierbei nur um ein zufälliges Null-Spiele-Ranking auf der Internetseite des Handball-Verbandes Niederrhein handelt.

Bis die Saison 2020/21 beginnt, sind es noch mehr als drei Monate. Sofern Corona es zulässt, soll Ve/Ru/Ka am 5. oder 6. September auswärts beim Aufsteiger TuS Lintorf II starten. Zurzeit sind die Rumelner noch weit davon entfernt, Handball zu spielen. Aber sie trainieren wieder. Zweimal wöchentlich trifft sich der Tabellenvierte der vergangenen Saison auf der Platzanlage des Rumelner TV, um nach der Zwangspause wieder in Form zu kommen.

Sporthalle durch Abiturprüfungen belegt

Fitnesstrainer Roberto Köster lässt die Mannschaft ordentlich schwitzen. „Bis zum normalen Training in der Halle ist es noch ein weiter Weg. Aber die Jungs treffen sich wieder und kommen in Bewegung“, kann Ve/Ru/Kas 2. Vorsitzender Ulrich Nepicks den Übungseinheiten am Waldborn viel Gutes abgewinnen. Die Sporthalle des Albert-Einstein-Gymnasiums steht den Sportlern zurzeit nicht zur Verfügung, da dort noch Abiturprüfungen abgehalten werden.

Personell ist die HSG schon jetzt gut aufgestellt. Mirko Szymanowicz wurde zum Spielertrainer befördert und hat seinen Onkel Rainer Puchala als „Co“ zur Seite. Marius Brunotte (25), der vom VfB Homberg zurückgekehrt ist, wird die Abwehr auf ein höheres Niveau heben. Steffen Langner (21, Bayer Uerdingen) und Till Lutzer (19, A-Jugend Adler Königshof) verstärken den Rückraum, der in der vergangenen Saison in der Breite zu schwach besetzt war. Linkshänder Nico Arend (TuS Lintorf) und Fabian Zarnekow (Ziel unbekannt) hatten das Team bereits während der laufenden Saison verlassen.

Abgeschlossen sind die Planungen damit noch nicht. Ulrich Nepicks hofft, bald Vollzug melden zu können: „Wir befinden uns zurzeit in Gesprächen.“ Ein Kandidat könnte Mirko Krogmann sein. Der 2,06 Meter große Linkshänder spielte von 2016 bis 2019 für den VfB Homberg. Nach dem Homberger Abstieg blieb „Krogi“, der in Ruhrort wohnt, in der Regionalliga und wechselte zum MTV Rheinwacht Dinslaken.

Konkurrent TV Kapellen rüstet mächtig auf

Trotz der coronabedingten Aussetzung des Abstiegs spielt die Gruppe 1 der Verbandsliga auch 2020/21 mit 14 Mannschaften. Der TV Geistenbeck ist in die Oberliga aufgestiegen, die Turnerschaft Grefrath hat sich freiwillig in die Landesliga zurückgezogen. Neu dabei sind die Aufsteiger Hülser SV und TuS Lintorf II.

Härtester Widersacher im Kampf um den Aufstieg könnte für die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen der TV Kapellen werden. Der von Christian Ginters trainierte Nachbar hat sich mit Mittelmann Andreas Wink (VfB Homberg), Rückraum-Shooter Tim Leigraf (Adler Königshof II) und Torhüter Andreas Dürdoth (SV Neukirchen) verstärkt.