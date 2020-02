Moers. Obwohl der Moerser Florettfechter Nils Fabinger im polnischen Leszno nicht überzeugte, hat er das EM-Ticket gelöst. Weil alle Deutschen patzten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moerser Florettfechter Nils Fabinger mit Glück zur EM

Das nennt man Dusel. Nils Fabinger, Top-Talent vom Fechtclub Moers, wollte sich im polnischen Leszno das Ticket für die U20-Europameisterschaft sichern. Doch es lief überhaupt nicht für ihn. Nur zwei Siege aus der Vorrunde bescherten ihm im ersten K.-o.-Gefecht den an Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner Andrew Machovec. Nach kurzem und knappen Kampf war das Turnier für den Moerser auf Rang 116 beendet.

Da alle Deutschen nicht gut drauf waren, ist er „in der EM-Nominierungsrangliste nur um einen Platz“ runtergerutscht, so Markus Tenbergen, Vorsitzender beim FC Moers. „Nils kann mehr, er war heute vielleicht etwas zu nervös. Das muss er ablegen“, pflichtete ihm Stützpunkttrainer Matthias Block bei. Für die EM reicht’s jedenfalls.

Doch in 14 Tagen geht es in Barcelona um die Weltmeisterschaft, wo die ersten drei der Deutschen Nominierungsrangliste antreten. Fabinger ist Dritter mit 18 Punkten – gefolgt von vier Mitstreitern mit jeweils zwölf Zählern. Eine knappe Geschichte. Und in Barcelona gibt es bereits für den Einzug in die Runde der besten 64 Florettfechter sechs Punkte. „Wir jammern hier natürlich auf hohem Niveau“, muss Tenbergen allerdings zugeben. „Mit Nils Fabinger und Rene Oymann haben sich zwei Fechter aus unserem Verein für die EM qualifiziert.

„Nur acht Plätze für Deutschland“

Und es gibt insgesamt nur acht Plätze für Deutschland.“ Doch er hätte einfach gerne jemanden aus Moers bei der WM.

Mit Greta Jansen, Rene Oymann, Celine Pachmann und Merle Ruers wollten vier weitere Talente vom FC Moers beim Pokal der Stadt Bochum Punkte sammeln. Für die deutschen U20-Rangliste. Emily Klockhaus war krank, konnte deshalb nicht mitmischen – verpasste aber auch nicht viel. Pachmann, Ruers und Oymann verabschiedeten sich bereits nach der Vorrunde, Jansen traf im ersten K.-o.-Gefecht auf die Britin Yasmin Campbell, verlor mit 8:15. Damit waren alle Moerserinnen ausgeschieden. Jansen als 71., Ruers als 126., Pachmann als 130. und als 133. Oymann.

Mit den jüngsten Fechterinnen und Fechter hatte der Moerser Landesleistungsstützpunkt aber weitere Eisen im Feuer. Beim Youngster-Cup in Marburg siegte einmal mehr in der Altersklasse U13 Laureano Mehner. Henrik Barby wurde Fünfter bei 40 Teilnehmern. In der Altersklasse U15 wurde Laureano Mehner Dritter bei 36 Teilnehmern. Henrik Barby kam auf Rang acht.

Sophia Meißner gewinnt

Bei den U15-Mädchen siegte die amtierende Moerser Nachwuchssportlerin 2019, Sophia Meißner. In der U11, dem jüngsten Jahrgang, verpasste Teresa Abendroth als Fünfte das Treppchen – aber knapp. Viktoria Schomaker kam auf den 14. Platz. Bei den Jungs U11 kamen mit Maximilian Schorn als Sechster, Philipp Dörpinghaus als Siebter und Linus Kleffmann als Neunter drei Moerser unter die Top Ten.

Weitere Ergebnisse Marburg, Damen, U13: 8. Lena Kosin, 14. Franziska Schomaker, 15. Lena Gutzke; U15: 23. Lena Kosin, 26. Lena Gutzke; Herren, U13: 8. Justus Kleffmann, 13. Jan Wohlgemuth, 16. Alexander Jobst, 18. Jan Lasse Klitzing; U15: 10. Maximilian Jobst, 14. Emmanuel Hagene, 21. Justus Kleffmann, 25. Jan Wohlgemuth, 30. Alexander Jobst.