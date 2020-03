Moerser Nils Fabinger ist bester Deutscher bei der U20-EM

Der zwölfbeste U20-Florettfechter Europas kommt aus Moers. Nils Fabinger, der zuletzt in seinen Gefechten nicht mehr so eindrucksvoll durch die Wettkämpfe marschiert ist, wie es die Verantwortlichen beim Fechtclub und Landesleistungszentrum Moers in der Vergangenheit von ihrem Talent gewohnt waren, hat sich rechtzeitig zur Europameisterschaft an seine Qualitäten erinnert. Im kroatischen Poreč überzeugte der 17-Jährige im Wettbewerb mit der kontinentalen Elite.

Erst in der Runde der besten 16 Fechter musste sich der Moerser gegen den Dänen Jonas Winterberg-Poulsen, unter anderem Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires, mit 9:15 geschlagen geben. „Gegen den hat Nils auch schon deutlich höher verloren“, ordnete Markus Tenbergen, Vorsitzender beim FC Moers, die Niederlage entsprechend ein.

Matthias Block ist vor Ort

Einer der Gründe für das gute Abschneiden Fabingers ist für Tenbergen auch, dass Cheftrainer Matthias Block mit vor Ort war. Block musste war zuletzt gesundheitlich länger aus dem Rennen – er hatte „Rücken“, fehlte den Moerser Leistungsfechtern und dem Nachwuchs an zahlreichen Ecken und Enden.

„Nils hat diese Platzierung nicht glücklich geholt, sondern eindrucksvoll gefochten“, so der FC-Vorsitzende. Nach Fabinger tauchte der nächste Deutsche Arwen Borowiak aus Tauberbischofsheim auf dem 24. Platz auf.

Der Moerser bereitet sich nun auf die Junioren-Weltmeisterschaft vor, die vom 3. bis 11. April in Salt Lake City, im US-amerikanischen Bundesstaat Utah ausgetragen wird. Das sind allerdings nicht seine einzigen Vorbereitungen. Denn „nebenbei“ ist Nils Fabinger gleichzeitig auch noch mit seinem Abitur beschäftigt.

„Außerdem hoffen wir nun, dass uns das Corona-Virus nicht in die Quere kommt“, gibt Markus Tenbergen trotz aller Unwägbarkeiten seiner Freude über erneute WM-Teilnehmer vom FC Moers persönlichen Vorrang.

Neben den Einzelwettbewerben startete Fabinger auch noch mit der deutschen Mannschaft und wurde im Team mit dem Tauberbischofsheimer Duo Arwen Borowiak und Bastian Kappus sowie mit Moritz Renner von der TSG Weinheim Siebter. Nachdem die deutsche Mannschaft Spanien mit 45:19 besiegt hatte, unterlag sie Polen mit 22:45 und Ungarn knapp mit 41:45. Der 45:30-Erfolg über Rumänien sorgte für die Platzierung im Mittelfeld.

Renee Oymann bei der U17-EM

Bei der Europameisterschaft der weiblichen U17 hatte der FC Moers mit Renee Oymann eine weitere Kandidatin am Start. Ebenfalls in Poreč kam die erst 15-Jährige aber nicht richtig in Tritt. Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit zwei Siegen aus fünf Gefechten wurde sie an Position 60 bei fast 100 Teilnehmerinnen gesetzt. Schließlich traf die Moerserin auf die Lettin Karina Ramane-Bendika und musste sich mit 10:15 aus dem Einzelwettbewerb verabschieden.

Mit dem Trio Celia Hohenadel, Marie Höfler und Luca Holland-Cunz von der TSG Weinheim wurde Oymann auch noch Sechste mit der deutschen Mannschaft. Wobei nach dem 45:22-Erfolg gegen die Niederlande, der 36:37-Niederlage gegen Polen – nach 28:22-Führung vor dem letzten Gefecht –, dem 43:39-Sieg gegen England und dem 33:45 gegen Frankreich durchaus mehr drin gewesen wäre.