Moers. Im Kampf um den Aufstieg und die Rückkehr in die erste Bundesliga hat Volleyball-Zweitligist Moerser SC gegen TV Baden einen Dämpfer kassiert.

Moerser SC holt im Heimspiel gegen TV Baden nur einen Punkt

Dämpfer für den Moerser SC: Der Volleyball-Zweitligist holte im heimischen Enni-Sportpark-Rheinkamp mit der 2:3-Niederlage (23:25, 25:23, 21:25, 25:22, 13:15) gegen den TV Baden nur einen Punkt im Aufstiegsrennen.

MSC-Trainer Hendrik Rieskamp war im Nachgang der Partie überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und noch froh, dass wenigstens dieser eine Zähler heraussprang. Die erhoffte Bestbesetzung konnte der Coach auch nicht auf das Parkett schicken. Kurz vor der Partie meldeten sich Oskar Klingner und Oliver Staab ab. So startete Rieskamp mit Andreas Tins, Markus Köppke, Tom Weber, David Seybering, Jonas Hoppe, Lukas Schattenberg gegen den TVB.

„Einfach zu ängstlich“

„Das war einfach zu ängstlich und insgesamt schlecht gespielt von uns“, lautete das Fazit von Rieskamp. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden und müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Generell haben wir viel zu viele Fehler produziert.“ Woran das lag, konnte er sich noch nicht erklären. Der Start in Satz eins verlief noch recht ausgeglichen, auch wenn dort sich bereits die ersten Fehler einschlichen (7:7, 8:11). Der MSC kam nochmal heran, verlor dann aber wieder den Anschluss (12:13, 15:20). Trotz der Einwechslungen von Außenangreifer Chris Carter und Zuspieler Nenad Nikolic im Laufe des Satzes lief es nicht mehr so wirklich rund, und der Gast ging mit 1:0 in Front.

Durchgang zwei begann für die „Adler“ besser. Nach einer kleinen Führung setzten sich die Hausherren deutlicher ab (9:6, 16:10). Dann aber schliefen die Moerser mehrmals, setzten Angriffe ins Aus oder in den gegnerischen Block: Plötzlich nur noch 21:20. Knapp bleibt es bis zum Schluss, bevor Lukas Schattenberg den Punkt zum Satzausgleich machte. Die Truppe agierte etwas mutiger, jedoch nicht zielstrebig genug und ohne das große Risiko.

Satz drei gestaltete sich sehr ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich absetzen (8:9, 16:16). Doch wieder einmal war es der TV Baden, der eigene gute Aktionen und die Moerser Fehler nutzen konnte. Mit zwei MSC-Blocks in Aus sicherte sich der Gast bereits einen Punkt. Danach schienen sich die Gastgeber wieder etwas zu steigern und zu stabilisieren. Eine frühe Führung war jedoch schnell wieder weg (4:1, 5:5). Der Sportclub erkämpfte sich aber erneut einen knappen Vorsprung, der von den Gästen aus Niedersachsen jedoch wieder gedreht wurde (17:16, 19:21). Nach einer Auszeit von Rieskamp schüttelte sich die MSC-Sechs und glich schließlich zum 2:2 nach Sätzen aus.

Erneut muss der Tiebreak her

Erneut musste also wieder ein Spiel im Tiebreak entschieden werden. Und der war tatsächlich ein Spiegelbild der Partie: Einer starken Aktion folgte ein Fehler (4:2, 5:6, 10:9). Beim Stand von 13:11 für Moers glaubte die hiesigen Zuschauer noch an ein „Happy End“ für den Moerser SC, doch Baden blieb hartnäckig und holte sich unter anderem nach zwei großen Annahmeproblemen aufseiten der Gastgeber den Zusatzpunkt.

Wie erwartet, war der Gegner aus Baden im Gegensatz zum Hinspiel nun deutlich unangenehmer. Dabei profitierte das Team noch von einigen Fehlern der Gäste. Das Fehlen von Staab und Klingner machte sich beim MSC deutlich bemerkbar. „Wir haben schlecht aufgeschlagen und waren im Angriff zu sanft. Es klappte wenig. Das Positive ist der eine Punkt“, fasste Coach Rieskamp zusammen. Nun stehen zwei wichtige Trainingswochen an, bevor es zum Spitzenspiel gegen CV Mitteldeutschland kommt. Da muss eine deutliche Steigerung her.

Eine Woche ist nun aber erst einmal spielfrei. Erst Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr, kommt der CV Mitteldeutschland aus Leuna (Sachsen-Anhalt) in den Enni-Sportpark.

MSC-Kader: Chris Carter, Jonas Hoppe, André Illmer, Markus Köppke, Niklas Mülders, Nenad Nikolic, Lukas Schattenberg, David Seybering, Andreas Tins, Tom Weber. Als wertvollster Spieler (MVP) aufseiten des MSC wurde Tom Weber ausgezeichnet.