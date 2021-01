Zuspieler Lukas Salimi kommt beim Moerser SC immer besser in Fahrt.

Volleyball Moerser SC: Lukas Salimi ist in Baden besonders wertvoll

Moers Volleyball-Zweitligist Moerser SC kann sich auf Zuspieler verlassen. Lukas Salimi überragt beim 3:0 in Baden, Jonas Hoppe kehrt zurück.

Moers. Vielleicht war es aus Sicht des Moerser SC nach verlängerter Weihnachtspause gar nicht so schlecht, mit überaus leichter Kost wieder in die 2. Volleyball-Bundesliga einzusteigen. Das souveräne 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) beim ersatzgeschwächten TV Baden wertete Cheftrainer Hendrik Rieskamp jedenfalls als tadellosen Pflichtsieg für den Bundesliga-Aufstiegsanwärter.

Auch ohne verletzten Felix Orthmann stark genug

Auch ohne den verletzten Ex-Erstligaspieler Felix Orthmann, der weiter über Kniebeschwerden klagt, ließen die Gäste in nur 82 Spielminuten keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Platz zwei hinter Spitzenreiter SV Lindau-Gransee wurde mit dem neunten Erfolg in Serie zementiert. Zuspieler Lukas Salimi heimste die Goldmedaille nebst einem Sixpack Gerstensaft für den wertvollsten Spieler des Abends ein.

Der 18-Jährige lenkte das MSC-Spiel gut, dazu schickte Trainer Rieskamp in den Sätzen zwei und drei auch den wegen eines Bänderrisses im Fuß zuletzt ausgefallenen Jonas Hoppe streckenweise auf die Zuspielerposition. „Wir führen Jonas langsam wieder an Spielpraxis heran. Ob er wieder voll da ist, wird sich aber erst zeigen, wenn wir mehr Gegenwehr von der anderen Seite des Netzes bekommen“, betont Coach Rieskamp.

Nächster Gegner: TuB Bocholt am Samstag in Rheinkamp

Das MSC-Programm für das kommende Wochenende ist noch etwas wackelig. Am Samstag (18 Uhr, Enni-Sportzentrum) steht die Heimaufgabe gegen den TuB Bocholt auf dem Programm. Der TuB setzte am Samstagabend mit einem 3:2-Heimerfolg über den SV Warnemünde ein kleines sportliches Ausrufezeichen.

Ob das Sonntagsspiel bei den Juniors Frankfurt ausgetragen wird, ist noch offen. Der MSC würde gern auf das darauffolgende Wochenende verlegen, um im Rhythmus zu bleiben. Die für den 30. Januar angesetzte Partie ist wegen des Rückzugs von VV Humann Essen ja abgesagt. Eine Entscheidung über die Spielverlegung soll in Kürze fallen.

MSC-Start-6: Schattenberg, Carter, Bils, Klingner, Salimi, Prolingheuer; Libero: Illmer – eingewechselt: Hoppe, Mülders. miry