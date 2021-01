Moerser SC sortiert Spieltermine in der 2. Liga für 2021 neu

Moers Die Corona-Pandemie und der Rückzug von VV Humann Essen aus der 2. Volleyball-Bundesliga wirft Spielplan des Moerser SC durcheinander.

Kommando zurück beim Moerser SC: Die Zweitliga-Volleyballer spielen am nächsten Samstag, 23. Januar, in der Rheinkamper Enni-Sporthalle nun doch gegen den TuB Bocholt und nicht gegen den FC Schüttorf 09. Spielbeginn wäre um 18 Uhr. Die Partie wird nach aktuellem Stand für die MSC-Fangemeinde, die wegen der Corona-Pandemie nicht in die Halle darf, live im Internet übertragen. In welcher Form und wo, das steht noch nicht ganz fest.

Wegen des Rückzugs von VV Humann Essen aus der 2. Bundesliga wegen der anhaltenden Corona-Krise (wir berichteten) ist für den MSC das letzte Januar-Wochenende derzeit spielfrei. Die Moerser bemühen sich nun darum, die für den 24. Januar um 16 Uhr angesetzte Partie beim Tabellenletzten Juniors Frankfurt um eine Woche nach hinten zu verlegen. Das Team von Trainer Hendrik Rieskamp würde somit im Erfolgsfalle einen Doppelspieltag am 23. und 24. Januar vermeiden.

Heimspiel am Freitagabend gegen FC Schüttorf 09

Zwei Änderungen stehen schon fest: Die am 10. Januar ausgefallene Heimpartie gegen den TuS Mondorf wird nun am 6. März um 19.30 Uhr nachgeholt. Das vor Weihnachten von der VBL abgesagte Treffen mit dem FC Schüttorf 09 ist derweil auf einen Freitagabend verlegt worden. Am 19. Februar geht es um 19.30 Uhr im Enni-Sportzentrum los.

Der aktualisierte MSC-Spielplan in der Übersicht:

16. Januar, 20 Uhr: TV Baden – MSC; 23. Januar, 18 Uhr: MSC – TuB Bocholt; 24. Januar, 16 Uhr: Juniors Frankfurt – MSC (soll auf den 30./31. Januar verschoben werden);

7. Februar, 16 Uhr: SV Warnemünde – MSC; 13. Februar, 19 Uhr: PSV Neustrelitz – MSC; 19. Februar, 19.30 Uhr: MSC – FC Schüttorf 09; 21. Februar, 16 Uhr: MSC – SV Warnemünde; 27. Februar, 18 Uhr: MSC – PSV Neustrelitz;

6. März, 19.30 Uhr: MSC – TuS Mondorf; 13. März, 18 Uhr: SV Lindow-Gransee – MSC; 20. März, 19.30 Uhr: MSC – USC Braunschweig; 27. März, 20 Uhr: Kieler TV – MSC;

11. April, 16 Uhr: MSC – VC Bitterfeld-Wolfen; 24. April, 19 Uhr: FC Schüttorf 09 – MSC.