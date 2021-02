Moerser SC zittert sich in Neustrelitz nach 0:2 zum 3:2-Sieg

Neustrelitz/Moers In der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC auf Tabellenführer Lindow-Gransee einen Punkt gutgemacht. Sonntag nach Warnemünde.

Das war ein Zittersieg für den Moerser SC am Samstagabend in der Strelitzhalle. Das Team von Trainer Hendrik Rieskamp lag nach einer schwachen Gesamtleistung schon mit 0:2 Sätzen hinten, hatte im vierten Durchgang sogar einen Matchball gegen sich, um dann beim PSV Neustrelitz noch glücklich mit 3:2 (23:25, 14:25, 25:14, 26:24, 15:12) zu gewinnen. Weil Spitzenreiter SV Lindow-Gransee gegen den SV Warnemünde eine 2:3-Heimniederlage kassierte, holte der MSC bei noch zwei Spielen in der Hinterhand einen Zähler auf den Tabellenersten wieder auf.

Einen noch ordentlichen Start im ersten Satz mit einer 16:12-Führung konnten die Adler nicht ins Ziel bringen. Es gab in der Endphase zu viele Fehler in allen Mannschaftsteilen. Trainer Hendrik Rieskamp wechselte bei 21:22 auf der Zuspielerposition: Jonas Hoppe für Lukas Salimi konnte den Durchgang aber auch nicht mehr retten.

Im zweiten Satz wurde es finster beim Moerser SC

Noch finsterer wurde es im zweiten Satz. Aufschläge landeten zu oft im Netz, die Annahme entpuppte sich ebenso als unzuverlässig wie die Blockabwehr. Coach Rieskamp standen nach einem 14:25 die Haare zu Berge. "Spielt jetzt mal Volleyball!", gab der Coach seinen Mannen lautstark zu verstehen: "Punkte, Punkte, Punkte!"

Die kamen dann auch. Und die Emotionen auf dem Feld ebenso - auch weil Neustrelitz unter deutlich erhöhtem Spieldruck des Gegners nun wahrlich nicht mehr alles traf und ebenfalls Fehler machte. Lukas Schattenberg beendete mit einem Blockanschlag ins Aus den souveränen dritten Satz zum 25:14.

Block von Veit Bils sichert den vierten Satz

Danach entglitt das Treffen in der Strelitzhalle wieder zum Nervenspiel. Und der MSC brauchte einiges an Fortune. Bei 21:22 gaben die Referees einen strittigen Punkt zugunsten der Moerser, die so im Spiel blieben, kurz darauf aber Matchball gegen sich hatten. Den setzte Neustrelitz aber überhastet ins Aus. Marvin Prolingheuer servierte für den MSC kurz darauf einen Satzball, Veit Bils sicherte per Block das erlösende 26:24.

Im Entscheidungssatz war bis zum 10:10 alles pari. Zwei Blocks von Chris Carter, der sich am Ende zu steigern wusste, einer von Veit Bils und ein Schmetterball Carters sorgten für vier Moerser Matchbälle. Den dritten vollstreckte dann Marvin Prolingheuer, der sich auch den Titel des wertvollsten Spielers des Abends sicherte.

Sonntagsgegner Warnemünde schlägt Tabellenführer

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Adlern nicht. Am Sonntag (15 Uhr/live auf sporttotal.tv) geht es beim nur rund 150 Kilometer von Neustrelitz entfernten SV Warnemünde gleich wieder um Punkte. Dass die Rostocker auch ein Kaliber sind, unterstrich der 3:2-Erfolg am Samstagnachmittag beim Tabellenführer SV Lindow-Gransee.

MSC-Start-6: Prolingheuer, Klingner, Schattenberg, Bils, Salimi, Carter - Libero: Illmer; eingewechselt: Hoppe, Strobl.