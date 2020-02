Moerser U11-Mädels bevölkern in Mülheim/Ruhr das Podest

Eva Engler (links) und Linn Marie Völker vom Fechtclub Moers punkteten in Mühlheim an der Ruhr.

Moers. Europa- und Weltmeisterschaften gehören beim Fechtclub Moers dazu. Sind aber nicht alles. So überzeugte der Nachwuchs in Mülheim an der Ruhr.

Nicht nur der Moerser Florettfechter Nils Fabinger war vom Fechtclub Moers unterwegs. Greta Jansen und Renee Oymann traten noch im österreichischen Mödling an. Dort kam Jansen zwar in die Runde der besten 64 Fechterinnen, musste sich aber im Deutsch-Deutschen Duell der Weinheimerin Celia Hohenadel geschlagen geben und kam am Ende auf den 43. Platz. Oymann verlor gleich ihr erstes K.-o.-Gefecht und landete bei 120 Starterinnen auf dem 75. Rang.

In Mülheim an der Ruhr holte sich der FC-Nachwuchs beim Internationalen Florettpokal-Turnier satte vier Gold-, drei Silber und acht Bronzemedaillen. Wobei das Podest bei der Siegerehrung für die U11-Mädchen komplett von Moerserinnen besetzt war. Ein Umstand, der durchaus den Blick auf eine rosige Zukunft freigibt.

„Momentan sind auf den Rheinischen Ranglisten fast alle Top Plätze durch Fechterinnen und Fechter aus Moers belegt“, so Nachwuchsfechter Matthias Neuhaus. „Das lässt für die demnächst anstehenden Deutschen Meisterschaften bei uns in Moers hoffen.“ Immerhin steigen die nationalen U15-Titelkämpfe wieder in der ehemaligen Grafenstadt. Die Deutsche Meisterschaft der Sparkasse am Niederrhein wird am 9. und 10. Mai im Enni-Sportpark-Rheinkamp ausgetragen und die letzten DM-Tickets werden bei der NRW-Meisterschaft am 14. und 15. März in Düsseldorf vergeben. Für die DM qualifizieren sich die ersten Acht der Rheinischen Rangliste. Dort sind momentan vier Damen und sechs Herren aus Moers notiert.

Ergebnisse vom FC Moersin Mülheim an der Ruhr

HERREN

Senior: 14. Niklas Stieren; U20: 5. Niklas Stieren, 6. Gregor Branscheidt, 10. Simon Polotzek; U17: 6. Simon Polotzek, 11. Alexander Hilbrandt, 18. Maximilian Jobst, 19. Emmanuel Hagene, 28. Finn Meier-Ebert; U15: 2. Alexander Hilbrandt, 3. Maximilian Jobst, 8. Laureano Mehner, 11. Henrik Barby, 14. Emmanuel Hagene, 17. Finn Meier-Ebert, 21. Justus Kleffmann, 22. Alexander Jobst, 29. Jan Wohlgemuth, 43. Jan Lasse Klitzing; U13: 1. Laureano Mehner, 2. Henrik Barby, 8. Jan Wohlgemuth, 11. Alexander Jobst, 12. Justus Kleffmann, 16. Jan Lasse Klitzing; U11: 1. Linus Kleffmann, 3. Philipp Dörpinghaus, 9. Niklas Pagenkopf, 13. Erik Thiemel, 18. Lukas Schneider;

DAMEN

Senioren: 3. Celine Pachmann, 5. Merle Ruers, 7. Viviana Polotzek, 12. Emily Klockhaus; U20: 3. Viviana Polotzek, 8. Merle Ruers, 9. Emily Klockhaus, 10. Nicole Hartfelder, 16. Vivian Marie Hendler, 21. Amelie Wetzling, 28. Rabea Peters; U17: 5. Eva Engler, 9. Rabea Peters, 10. Nicole Hartfelder, 13. Amelie Wetzling, 14. Sophie Meißner, 30. Vivian Marie Hendler; U15: 3. Eva Engler, 3. Sophia Meißner, 8. Ariane Hartmann, 10. Linn Marie Völker, 19. Lena Gutzke, 23. Franziska Schomaker, 26. Lena Kosin; U13: 1. Linn Marie Völker, 5. Ariane Hartmann, 13. Franziska Schomaker, 17. Lena Kosin, 21. Lena Gutzke; U11: 1. Fiona Westerhoff, 2 Katharina Hilbrandt, 3. Teresa Abendroth, 3. Alva Reindl, 7. Viktoria Schomaker, 11. Pauline van Holt, 12. Romy Grothoff