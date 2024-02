Moerser Volleyball-Jugend für Meisterschaft qualifiziert

Moers Die jungen Volleyballer des Moerser SC haben sich am Wochenende ein Ticket für die Westdeutschen Meisterschaften erkämpft.

Nachdem die männliche U18 des Moerser SC sich bereits für die Westdeutschen Volleyball-Meisterschaften qualifizieren konnte, sind am Wochenenden auch die U20 und die U16 nachgezogen.

Die Moerser Adler starteten in die Qualifikationsrunde mit einem klaren Sieg gegen TVA Hürth. Im nächsten Spiel gegen den Gastgeber aus Goch gerieten sie zunächst unter Druck, konnten aber beide Sätze für sich entscheiden und sich so die frühzeitige Qualifikation sichern. Das anschließende Spiel drohte zunächst an den klaren Favoriten Bocholt zu gehen. Mit dem Rücken zur Wand fanden die Moerser dann allerdings wieder zu ihrem aggressiven Spiel zurück und rangen Bocholt noch mit 17:15 nieder.

„Dafür, dass die Jungs so in der Kombination noch nie zusammengespielt haben, bin ich sehr stolz auf die gezeigte Leistung“, lobte Trainer Hendrik Rieskamp den Auftritt seines Teams, das nun gespannt auf die Westdeutsche Meisterschaft blickt. Für die Moerser U20 findet diese Anfang April bei den Rhein-Sieg-Volleys statt.

U16 startet mit Problemen und siegt am Ende knapp

Die U16 des Moerser SC startete das Turnier mit Nervosität gegen den Gastgeber DJK Delbrück. Das Spiel, das von zahlreichen Abstimmungsfehlern geprägt war, verloren die Moerser mit 19:25 und 13:25. Die Partie gegen den VV Schwerte gelang den Adlern im Anschluss deutlich besser, sie konnten sich mit 2:0 durchsetzen.

Gegen den Dürener TV ging es dann um den Einzug in die Endrunde zur Westdeutschen Meisterschaft. Nach einer starken Aufschlagserie und einer knappen Niederlage im ersten Satz drohte den Moersern schon das Aus. Doch die Adler bewiesen Durchhaltevermögen und kämpften sich im zweiten Satz zurück. Den spannenden Tie-Break gewannen sie schließlich knapp mit 17:15 und sicherten sich den 2. Platz und somit den Einzug in die Meisterschaft.

