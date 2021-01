Nach 3:0 in Frankfurt: Moerser SC ist neuer Tabellenführer

Frankfurt/Moers Die beiden Pflichtsiege vom Doppelspieltag in der 2. Bundesliga haben die Volleyballer des Moerser SC an die Tabellenspitze gebracht.

Auch die zweite Wochenendpartie war für den Moerser SC kein Selbstläufer. Beim Tabellendrittletzten Juniors Frankfurt setzte sich das Team von Cheftrainer Hendrik Rieskamp am späten Sonntagnachmittag trotz Anlaufschwierigkeiten aber glatt mit 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) durch und eroberte vom bisherigen Tabellenführer SV Lindow-Gransee die Spitzenposition der 2. Volleyball-Bundesliga Nord.

Im ersten Satz liefen die Gäste, erneut ohne die verletzten Felix Orthmann (Schnittwunde am Zeigefinger der rechten Hand) und Oskar Klingner (Kniebeschwerden) angetreten, bis zum 19:19 stets einem Rückstand hinterher. Chris Carter versenkte nach einem Zwischenspurt aber den ersten Satzball zugunsten des MSC.

Moerser SC ist spielerisch überlegen

Die Gastgeber kämpften zwar weiter unverdrossen, der MSC setzte nun seine spielerische Überlegenheit mit Marvin Prolingheuer und Chris Carter vorneweg durch. Insgesamt stand die Partie allerdings auf eher schwachem Niveau mit zahlreichen Fehlern auf beiden Seiten.

Marvin Prolingheuer beendete den zweiten Satz mit einem Schmetterball, den der Frankfurter Block ins Seitenaus lenkte. Auch im dritten Durchgang führten die Moerser durchgehenend klar. Trainer Rieskamp brachte Lukas Salimi auf der Zuspieler-Position für Jonas Hoppe. In der Endphase durfte auch noch Lukas Mülders (20) ran, so dass mit Lukas Salimi (18) und Veit Bils (18) gleich drei Youngster im schwarz-roten Dress gleichzeitig auf dem Spielfeld standen.

MSC muss am 7. Februar in Warnemünde ran

„Wir haben unsere Pflicht mit den beiden Siegen am Wochenende erfüllt“, resümierte MSC-Trainer Hendrik Rieskamp trocken, „in zwei Wochen beim Auswärtsspiel in Warnemünde müssen wir sicher mehr tun.“ Bis dahin ist noch Zeit. Das nächste reguläre Training wird erst wieder am Mittwochabend sein, einige Adler werden am Dienstag ein Athletiktraining absolvieren.

Wegen des Rückzugs von VV Humann Essen aus der Saison haben die Moerser am kommenden Wochenende spielfrei. Am 7. Februar (16 Uhr) geht es in der OSPA-Arena in Rostock-Warnemünde für den MSC dann erst weiter.

MSC-Start-6: Hoppe, Bils, Schattenberg, Prolingheuer, Ihde, Carter – Libero: Illmer; eingewechselt: Mülders, Salimi.