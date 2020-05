Nach Corona: Saßerath will 2021 bei Xterra in Hawaii starten

Für Leistungssportler ist es dieser Tage schwer, den Fokus auf nahe und ferne Ziele zu richten. Keine Wettkämpfe, stark eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, Austausch mit Trainern oder Mitstreitern meist nur per Mobiltelefon. Corona-Zeiten sind für Athleten magere, ausgebremste Zeiten. Immerhin gibt es für Ausdauersportler mittlerweile gute Möglichkeiten, sich im Home Office fit zu halten und die sportlichen Ziele eben nicht aus den Augen zu verlieren. Das trifft auch auf Anna Pauline Saßerath zu.

„Ab und zu laufe ich eine Runde. Doch das Radfahren draußen habe ich derzeit fast komplett eingestellt“, betont die amtierende Weltmeisterin im Cross-Triathlon vom Ausdauersportverein Neukirchen-Vluyn, „ich will so auf jeden Fall die Verletzungsgefahr minimieren und nicht einen möglichen Aufenthalt im Krankenhaus riskieren – auch wenn ich das Jahr 2020 sportlich schon aufgegeben habe. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr keine Rennen mehr geben wird.“

Titelverteidigung fällt wohl flach

Das schließt die Titelverteidigung des WM-Titels im September mit ein. Zwar ist die Weltmeisterschaft im niederländischen Almere noch nicht abgesagt. Doch Hoffnung hat die 21-jährige angehende Krankenschwester, die im Alexianer-Krankenhaus in Krefeld und im Home Office in Neukirchen-Vluyn auf ihr Examen im Sommer 2021 hinarbeitet, eher wenig.

So sieht der Schirm beim virtuellen Radrennen mit Wertung (rechts) aus,. Foto: Michael Saßerath

Anna Pauline Saßerath blickt deutlich weiter nach vorn: „Die WM 2021 wird in Australien sein. Da kann ich wegen meiner parallelen Abschlussprüfung auch nicht hin. Deshalb ist nun Hawaii im Oktober 2021 mein großes Ziel.“

Alljährlich treffen sich auf der Sonneninsel Maui wenige Wochen nach dem großen Ironman die Cross-Triathleten, um ihre Besten zu ermitteln. Rund 100.000 US-Dollar Preisgeld werden unter den Siegern verteilt. Der Xterra-Cross-Triathlon, Namenspate und Sponsor ist Automobilhersteller Nissan, gilt bei den Geländesportlern mit 1500 Metern Schwimmen, 31 Kilometern Mountainbike-Fahren und 10,5 Kilometern Geländelauf als die Königsdisziplin. „Mein Bruder Maximilian war dort schon am Start“, berichtet Anna Pauline Saßerath. Der fünf Jahre ältere Maximilian, der an der Universität in Heidelberg Physik studiert, war 2016 Deutscher Meister im Cross-Duathlon.

Sechs Stunden im Sattel

In Australien hat Anna Pauline dazu schon eine Übersee-WM bestritten. Der Wettkampf nahe der Hauptstadt Canberra in den Snowy Mountains, der höchsten Gebirgskette des Fünften Kontinents, war Teil des Jahresurlaubs. Das ist teuer und klappt auch nicht jedes Jahr. Dennoch ist der Sportlerreiz groß, eine tolle Leistung in überragender Landschaft zu vollbringen.

In Coronazeiten erweist sich eine Investition aus dem vergangenen Herbst als Glücksgriff, um Hawaii im Visier zu behalten. Ein smarter Rollentrainer, auf dem das eigene Rennrad ohne Hinterrad montiert ist, simuliert über das Internet Trainingsfahrten mit anderen Sportlern sowie interaktive Rennen.

Trainieren mit Terrassenblick und Ventilator: Weltmeisterin Anna Pauline Saßerath vom AS Neukirchen-Vluyn Foto: Michael Saßerath

„Ich mache Athletik- und Kraftübungen und sitze zudem täglich auf dem Rad. Die interaktiven Fahrten dauern bis zu zweieinhalb Stunden, Rennen gehen bis zu anderthalb Stunden. Wenn ich die Watt-Zahl hoch halten will, sind die Fahrten auf dem Rollentrainer deutlich anstrengender als jene in der Natur“, versichert Saßerath.

Für Köln und Berlin unterwegs

Während ihres Urlaubs hat sie auch schon eine 145-Kilometer-Strecke mit satten 2000 Höhenmetern absolviert. „Da saß ich sechs Stunden im Sattel.“ Gegen aufkommende Langeweile helfen Musik, Fernsehen, Telefonate mit Freunden oder mit Rennteilnehmern. Getränke stehen in der Regel natürlich immer griffbereit.

Bis Hawaii dauert es noch. Anna Pauline Saßerath fährt deshalb nun virtuell. Für die WheelDivas aus Berlin in der Rad-Bundesliga sowie für KTT01 aus Köln, ihrem Stammteam, in der 2. Triathlon-Bundesliga Nord. Hier werden ersatzweise virtuelle Radrennen ausgetragen.

Gefährlicher Sprung in den See

Nur eines kommt derzeit für Triathletin Saßerath zu kurz: das Schwimmen. „Einige springen ja schon zum Training in den See. Ob das bei den kalten Temperaturen für das Immunsystem gut ist, muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagt die Neukirchenerin.

Übrigens:

Im Cross-Triathlon mischt Anna Pauline Saßerath seit nunmehr sechs Jahren auf höchstem Niveau mit. Die gebürtige Uerdingerin nahm 2014, im Alter von 15 Jahren, an der Junioren-Weltmeisterschaft in Zittau/Sachsen teil.

Bei den Juniorinnen wurde Saßerath damals nach 750 Metern Schwimmen, 26 Kilometern Mountainbike-Fahren und sechs Kilometern Geländelauf Vize-Weltmeisterin.