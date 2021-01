Neues Trainertrio für Landesligist TuS Fichte Lintfort

Kamp-Lintfort Fußball-Landesligist Fichte Lintfort setzt ab Sommer auf Thorsten Schikofsky, Meik Bodden und Fabian Scholz. Vier Spieler verlängern.

Nun ist es auch offiziell: Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort wird in der Saison 2021/22 mit einem neuen Trainergespann antreten. Thorsten Schikofsky, bisher Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten GSV Moers, übernimmt im Sommer die Position als Cheftrainer von Volker Hohmann. Dazu wird es mit Meik Bodden, derzeit noch im GSV-Kader als Verteidiger gelistet, sowie Fabian Scholz, aktuell Trainer beim SV Millingen II, zwei neue Co-Trainer geben.

Klassenerhalt soll mit Trainer Volker Hohmann gelingen

"Fichte Lintfort ist mit der schönen Platzanlage natürliche eine gute Adresse im Fußball am Niederrhein", sagt der neue Trainer Thorsten Schikofsky zu seinem Engagement. In der Landesliga kennt sich der ehemalige Mittelfeldspieler aus. Schikofsky trat als Chefcoach schon mit dem SV Neukirchen, dem SV Schwafheim und zuletzt mit dem GSV Moers in dieser Spielklasse an.

Fichte-Sportleiter Georg Mewes treibt derweil die Planungen für die neue Spielzeit derzeit intensiv voran, setzt aber für die restliche Saison auf Volker Hohmann als Cheftrainer. „Wir wollen gemeinsam den Klassenerhalt sportlich eintüten, sobald wieder gespielt wird“, bekräftigt Georg Mewes. Der schloss sich am späten Freitagnachmittag mit dem neuen Trainer kurz, um die weitere Personalplanung zu besprechen. Bekanntlich hatte Thorsten Schikofsky in den vergangenen Wochen auch schon Ausschau nach potenziellen Verstärkungen gehalten.

Fichte Lintfort mit Personalwechsel in allen Bereichen

Vier weitere Spieler werden im Lintforter Kader bleiben. Offensivbrecher Julian Thiel hat ebenso seine Zusage für eine dritte Fichte-Saison gegeben wie Außenstürmer Robin von Radecke. Hinzu kommen die jungen Mittelfeldspieler Rafael Vizuete Mora (21) und Sameh Jose Ramirez Moreno (19). Dazu bleibt Andrea Schraven, die als langjährige Betreuerin weitermachen wird.

Personalwechsel wird es im Team allerdings auch geben. Ob Torwart, Abwehr, Mittelfeld oder Angriff: In allen Bereichen stehen die Zeichen auf Veränderung - und auch auf Verjüngung. Das gilt wohl auch für die Schlüsselposition des Spielmachers. Gut möglich scheint nämlich, dass Hilal Ali Khan nach nur einer Saison wieder geht.

Drei Ex-Fichte-Spieler verlängert bei SV Hö-Nie

Der im vergangenen Sommer vom Oberliga-Aufsteiger FSV Duisburg geholte 30-Jährige, der dem Lintforter Spiel mit seiner Technik und Übersicht durchaus mehr Struktur verliehen hat, investiert allein aufgrund des Fahrweges von Gelsenkirchen viel Zeit. Stellt sich angesichts der knapper werdenden Kassen auch wegen der Corona-Pandemie die Frage, ob sich Fichte in der neuen Saison Ali Khan noch leisten kann.

Von den in den vergangenen Monaten zur SV Hönnepel-Niedermörmter abgewanderten Ex-Fichte-Spielern wird wohl niemand nach Lintfort zurückkehren. Die Außenverteidiger Stefan Kapuscinski und Baris Özcelik haben sich ebenso ein weiteres Jahr an die Gelb-Schwarzen gebunden wie Angreifer Gabriel Derikx. Bei Torjäger Florian Ortstadt steht eine Entscheidung noch aus.​