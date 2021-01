Nicht fit: Lintforter Altmaier lässt Australian Open sausen

Fühlt sich nicht fit und spielt deshalb nicht in der Qualifikation in Doha: Daniel Altmaier.

Kamp-Lintfort Für Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Jahr 2021 unerfreulich begonnen. Der 22-Jährige Kamp-Lintforter verpasst die Australian Open.

Den Start ins neue Tennisjahr 2021 hatte sich der Kamp-Lintforter Profi Daniel Altmaier sicher ganz anders vorgestellt. Doch der Plan, sich über die drei Spiele umfassende Qualifikationsrunde ab Sonntag in Doha/Katar für die Australian Open zu qualifizieren, platzte kurzfristig. Der 22-Jährige fühlte sich zuletzt „etwas schlapp und kränklich“, wie sein Trainer Patrice Hopfe gegenüber der Redaktion am Freitagabend erklärte, „deswegen haben wir entschieden, dass Daniel auf Doha und Melbourne verzichtet.“

Damit ist das erste große Ziel der aktuellen Nummer 130 der ATP-Weltrangliste dahin, beim ersten von vier Grand-Slam-Turnieren im neuen Jahr dabei zu sein. Die direkte Qualifikation hatte Daniel Altmaier trotz seines Siegeszugs bei den French Open in Paris bis ins Achtelfinale knapp verpasst. Es gelang bei den Hallenturnieren in Köln und Hamburg am Ende des alten Jahres nicht mehr, noch genügend Punkte auf die Habenseite zu bringen, um noch in die Top 100 der Welt zu springen.

Vorbereitung im warmen Argentinien

Wegen der verschärften Corona-Regeln ab Anfang November ging es für den Kamp-Lintforter ins sommerliche Argentinien zu seinem zweiten Trainer, Francisco Yunis. Im Gaucho-Land konnte sich Altmaier, der in der Endphase des alten Jahres schon etwas ausgelaugt gewirkt hatte, in Ruhe und mit viel Konzentration auf die neue Saison vorbereiten. Die Erkrankung machte dem Profi nun einen Strich durch die Rechnung. Australien wäre der zweite Grand-Slam-Start im Hauptfeld in Altmaiers Karriere gewesen.

Aus Quarantäne-Gründen übrigens hatte Australien die Qualifikation für die Männer in den Wüstenstaat Katar, für die Frauen nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate gelegt. Die jeweils 16 Qualifikanten fliegen Mitte kommender Woche auf den Fünften Kontinent, um sich dort in die obligatorische 14-Tage-Quarantäne zu begeben. Gestartet würde das Hauptfeld in Melbourne am 8. Februar.

Weitere Themen Kapitän bleibt bei Landesligist Fichte Lintfort an Bord

Dustin Brown und Antonia Lottner in der Qualifikation

Altmaier-Coach Hopfe hat mit dem Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown aus Celle sowie mit der Düsseldorferin Antonia Lottner am Wochenende nun noch zwei Eisen bei der Qualifikation im Feuer.