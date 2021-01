Ohne Orthmann und Klingner: Moerser SC erkämpft 3:1-Heimsieg

Moers In der 2. Volleyball-Bundesliga hatte der Moerser SC gegen den TuB Bocholt hart zu kämpfen, ehe der zehnte Sieg in Serie gesichert war.

Spitzenteams sollten in der Lage sein, auch in schwerer Personalsituation zu gewinnen. Den Beweis erbrachte Bundesliga-Aufstiegsaspirant Moerser SC im Heimspiel gegen einen zwei Sätze erstaunlich stark aufspielenden TuB Bocholt. Das 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:15) bedurfte ohne die verletzten Startspieler Felix Orthmann und Oskar Klingner eines Kraftakts des Teams. „Respekt an meine Jungs. Der Sieg unter diesen Bedingungen war wahrlich nicht selbstverständlich“, lobte Cheftrainer Hendrik Rieskamp. Sein Team bleibt damit fester Bestandteil der Spitzengruppe in der 2. Volleyball-Bundesliga.

Orthmann verletzt sich an der Gemüsereibe

Felix Orthmann musste beim Heimdebüt im Jahr 2021 wegen einer Schnittverletzung am Zeigefinger der rechten Hand passen. Eine missglückte Aktion mit der Gemüsereibe war schuld. „In zwei Wochen in Warnemünde bin ich aber mit wieder dabei“, versicherte der Außenangreifer. Dazu pausierte Mittelblocker Oskar Klingner wegen Kniebeschwerden.

Letzteres machte sich im MSC-Spiel bis weit in den zweiten Satz hinein besonders bemerkbar. Die Bocholter spielten mit sechs Siegen aus den jüngsten sieben Partien im Rücken nahezu fehlerfrei, trafen gegen ein schwaches Moerser Blockspiel am Netz fast alles, gerade auch über den starken Slowenen Ziga Zupanc.

Hoppe ersetzt beim Moerser SC Salimi als Zuspieler

„Der hat uns da ganz schön auseinandergenommen“, befand MSC-Trainer Rieskamp, der zunächst vergeblich nach Gegenmitteln fahndete. Auch ein Wechsel der Zuspieler von Lukas Salimi zu Jonas Hoppe brachte bei 16:18-Rückstand nicht die schnelle Wende. Satz eins war wenig später im Teich.

Und auch der zweite Durchgang entpuppte sich als Nervenspiel, in dem Bocholt zunächst erneut leicht die Nase vorn hatte. Hier brachte Rieskamp bei 14:14 Luca Wagner für Klingner-Ersatz Tim Ihde, der bis dahin kaum einen Ball gesehen hatte. Das entpuppte sich als guter Schachzug. Das Moerser Blockspiel wurde besser. Die Bocholter machten nun auch Fehler, vor allem in der Feldabwehr. Dazu nutzte der MSC die nachlassende Kraft der Gäste, die den agilen Außenangreifer Yannik Ahr wegen einer Fußverletzung verloren, prächtig aus.

Carter verdient sich beim Moerser SC die Bestnote

Ex-Bundesliga-Spieler Marvin Prolingheuer vollstreckte als Punktegarant wahrlich nicht allein. Auch Außenangreifer Chris Carter verdiente sich offensiv die Bestnote. Beide sorgten für einen zügig gewonnenen dritten Satz. Ähnlich lief Satz vier, in dem Luca Wagner mit einer Aufschlagsalve die Moerser Zahlen von 12:10 auf 18:10 schraubte – die Entscheidung. Den zweiten von neun möglichen Matchbällen versenkte am Ende Chris Carter im Bocholter Feld.

„Wir haben hier zwei super Sätze hingelegt. Schade, dass dann zu viele Fehler passiert sind. Gewinnen wir den zweiten Satz, ist hier eine Sensation möglich“, befand Gäste-Trainer Sebastian Lyczko. Die MSC-Adler feierten indes den zehnten Zweitliga-Sieg in Serie.

MSC-Start-6: Schattenberg, Ihde, Prolingheuer, Carter, Bils, Salimi – Zuspieler: Illmer; eingewechselt: Hoppe, Wagner.