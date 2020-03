Personalmisere zwingt den TC Sportpark Asberg in die Knie

Es hat nicht gereicht für die Damen des TC Sportpark Asberg: Durch eine 2:4-Niederlage im „Endspiel“ bei Bayer Wuppertal steht der Abstieg des Teams aus der Tennis-Niederrheinliga der Damen fest. Damit mussten die TCA-Damen den zweiten Abstieg innerhalb eines halben Jahres verdauen, denn schon im Sommer waren sie aus der höchsten TVN-Spielklasse gestürzt. Setzte es unter freiem Himmel damals sieben Niederlagen aus sieben Begegnungen, blieb Asberg in der Halle ebenfalls sieglos. Zwei Remis und vier Schlappen stehen zum Ende der Saison auf dem Konto.

Personelle Probleme begleiteten das TCA-Team durch die gesamte Saison, und so blieb es auch im letzten Spiel. Daphne van de Heuwel stand aus beruflichen Gründen kurzfristig nicht zur Verfügung, und Mareike Rohrbach war nach einer verschleppten Erkrankung alles andere als fit. Für van de Heuwel rückte Myrthe Mooi ins Team, die allerdings wegen einer langwierigen Verletzung seit zwei Jahren nicht mehr für Asberg gespielt hatte.

Schlechte Voraussetzungen

Die Voraussetzung waren für die Gäste also alles andere als ideal, zumal sie sich nur mit einem Sieg noch vor dem Abstieg hätten retten können. Die Gastgeberinnen aus Wuppertal, denen schon ein 3:3 zum Klassenerhalt gereicht hätte, wollten sich aber auf keinen Fall überflügeln lassen und traten beinahe in Bestbesetzung an. Im Spitzeneinzel traf die ebenfalls leicht erkrankte Britt Schreuder auf Romana Huigen-Janshen und verlor mit 3:6, 4:6.

„Britt hat alles gegeben, aber sie hatte es mit einer absoluten Topspielerin zu tun“, resümierte Asbergs Sportwart Dietmar Hirschel.

Nachdem Mareike Rohrbach ihr Einzel gegen Ana-Lena Toto beim Stand von 0:3 entkräftet aufgegeben hatte und Caroline Langerbein trotz engagierte Leistung mit zweimal 4:6 gegen Sanne Jansen verloren hatte, war der Asberger Abstieg nicht mehr zu vermeiden. Immerhin holte Rückkehrerin Myrthe Mooi noch durch ein 7:5, 6:2 gegen Emelie Maria Hamers den Ehrenpunkt für die Gäste, bevor man sich auf eine Doppelwertung von 1:1 einigte.

Nachdem der zuvor schon als Absteiger feststehende Solinger TC sein letztes Spiel gegen den Rochusclub Düsseldorf mit 4:2 gewonnen hatte, stürzten die TCA-Damen sogar noch auf den letzten Tabellenplatz ab.

„Ich bin froh, dass diese Saison jetzt endlich vorbei ist“, zog Dietmar Hirschel am Ende ein enttäuschtes Fazit unter die von Ausfällen geprägte Hallenrunde. Gleichzeitig machte er eine Kampfansage an die künftigen Konkurrenten in der Verbandsliga: „Wir steigen wieder auf, im Sommer fangen wir damit an!“