„Quantensprung“: BVB-Torhüterin verstärkt TuS Lintfort

Über einen weiteren, hochkarätigen Zugang freuen sich die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort für die kommende Saison: Vom Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund kommt die 21-jährige Torhüterin Yara ten Holte zum TuS.

„Wir freuen uns natürlich, eine so starke Torhüterin für die 2. Bundesliga zu bekommen“, sagt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein über die junge Niederländerin, die mit einem Zweifachspielrecht für Lintfort und den BVB ausgestattet wird.

BVB-Trainer Andre Fuhr: „Mehr Spielanteile und Verantwortung“

Andre Fuhr, Trainer in Dortmund, hält dies für eine gute Lösung. „Yara hat einiges an Potenzial und wir möchten ihre Entwicklung vorantreiben. Dafür braucht sie mehr Spielanteile und muss als Torhüterin auch Verantwortung übernehmen.“ Das soll in Lintfort möglich sein: „Ich kenne die Verantwortlichen beim TuS, dort ist Yara gut aufgehoben und wird sich entwickeln“, hat Fuhr eine erfreulich hohe Meinung von der Arbeit in Lintfort.

„Wir kennen und schätzen Andre Fuhr schon seit 25 Jahren und freuen uns, dass er dieses Zweifachspielrecht möglich gemacht hat“, gibt Bettina Grenz-Klein das Kompliment gerne zurück.

Für den BVB bleibt ten Holte aufgrund des Zweifachspielrechts weiterhin spielberechtigt. Da der BVB in der aufgestockten 1. Bundesliga und der Champions-League zahlreiche Spiele bestreiten wird, ist die Abstimmung zwischen den Vereinen wichtig. „Aber wir haben ja mit Laura Graef und Marie Groetelaers zwei Torhüterinnen, die in der 2. Bundesliga zu den guten Torfrauen gehören. Gemeinsam mit Yara haben wir dann ein sehr starkes Trio im Training“, freut sich Bettina Grenz-Klein über den Zugang.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein: „Für uns ein Quantensprung“

Bisher war es ja eher so, dass Spielerinnen den Weg vom TuS zum BVB gemacht haben. Harma van Kreij hatte in Dortmund überzeugt und vor allem Mannschaftskapitänin Alina Grijseels gehört beim BVB zu den absoluten Aushängeschildern. „Der BVB hat bisher gute Erfahrungen mit Spielerinnen aus Lintfort gemacht und von daher bot es sich an, das Zweifachspielrecht für Yara dort einzurichten“, erklärt Fuhr noch einmal den Schritt für das Talent Richtung TuS.

„Dass wir eine Spielerin bekommen, die beim BVB auch in der Champions League spielt, ist für uns ein Quantensprung und unsere junge Mannschaft wird davon profitieren“, ist sich Bettina Grenz-Klein sicher.