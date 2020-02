Am Niederrhein. Drei Spiele an zwei Tagen absolviert Ben Graner für die beiden Verbandsliga-Tischtennis-Teams vom TTV Falken Rheinkamp. Neun Punkte holt er.

Rheinkamper Verbandsliga-Falken fliegen von Spiel zu Spiel

In der Tischtennis-Verbandsliga kam es nach dem vergangenen Wochenende erneut zum Derby TuS Rheinberg II gegen die Falken aus Rheinkamp. Diesmal allerdings gegen die „ersten“ Falken.

Tus 08 Rheinberg II - TTV Falken Rheinkamp 5:9. Der Gastgeber ist Tabellenvorletzter und musste wie der Ligavierte aus der Nachbarschaft ersatzgeschwächt antreten. Falke Marcel Abel wird weiterhin von der Grippe niedergestreckt, Youngster Ben Graner sprang ein und überzeugte. Neben Jan Schrooten siegte er im Doppel im fünften Satz gegen Michael Volkmann/Orhan Aydin. Sebastian Hallen/Oliver Schauer verloren aber gegen das Rheinberger Duo Alessandro Grisari/Wilhelm Kieselmann. Doch das Falken-Doppel Andreas Kaiser/Andre Heinrich bleibt ungeschlagen. Deren Stärke bekamen die Ersatzleute Thomas Kiss/Dirk Weiser beim 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) zu spüren.

Mit der 2:1-Führung nach den Doppeln gab es für Kaiser und Schrooten im obere Paarkreuz nichts zu holen. Doch im mittleren und unteren Paarkreuz hatten die Gastgeber das Nachsehen. So gingen die Falken mit 6:3 in die Pause, nach der nur noch Grisari und Kieselmann ihre Einzel für Rheinberg gewinnen konnten. Im Spitzeneinzel gegen Grisari verletzte sich Schrooten im fünften Satz, biss auf die Zähne, doch es reichte nicht.

Falken: Schrooten/Graner, Kaiser/Heinrich; Graner (2), Heinrich (2), Kaiser, Schauer, Hallen.

TuS: Grisari/Kieselmann; Grisari (2), Volkmann, Kieselmann.

PSV Oberhausen - Falken Rheinkamp I 9:6. Am Sonntagnachmittag standen die Falken I im vorgezogenen Spiel beim Liganachbarn erneut an den Tischen. Schrooten konnte seiner Verletzung nicht spielen, Stefan Hilbig gesellte sich mit Grippe zu Marcel Abel. Andre Heinrich, Sebastian Hallen, Ben Graner und Asmir Halilovic, halfen, hatten vorher aber bereits in der „Zweiten“ oder „Dritten“ gespielt.

Andreas Kaiser/Andre Heinrich behielten ihre weiße Doppel-Weste, Ben Graner/Asmir Halilovic legten nach. Kaiser siegte auch gegen den Vize-Bezirksmeister Markus Poll und am Ende ging es mit einer 6:3 Falken-Führung in die Pause. Doch der Kräfteverschleiß schlichtweg zu hoch. Oberhausen holte die nächsten sechs Einzel – zwei davon im fünften Satz.

Falken: Kaiser/Heinrich, Halilovic/Graner; Kaiser, Graner, Heinrich, Hallen.

Anrather TK - TTV Falken Rheinkamp II 4:9. Anrath war ersatzgeschwächt, das konnten die Reserve-Falken im Abstiegskampf ausnutzen. Mit der optimalen Ausbeute von 3:0 nach den Doppeln ging es ständig hin und her, bis das obere Paarkreuz der Gäste mit Damir Halilovic und Ben Graner beide Einzel gewann. Frank Bentin machte den Sack zu, das untere Paarkreuz war nicht mehr notwendig.

Falken II: D. Halilovic/Asmir Halilovic, Graner/Maik Schäfer, Frank Kufen/Bentin; Graner (2), Bentin (2) D. Halilovic, Kufen.

Bezirksliga

TTV Falken Rheinkamp III - MTV Rheinwacht Dinslaken 9:3. Tabellenführer Falken III wies den Ligazweiten in die Schranken und verhalf so dem Nachbar SV Millingen auf Rang zwei. Beide Teams traten in Bestbesetzung an. Nach den Doppeln stand es 2:1, wobei das dritte extrem spannend und umkämpft war. Ismail Öz/Stephan Gundlach setzten sich aber im Entscheidungssatz mit 20:18 durch.

Falken: Hallen/Alder, Öz/Gundlach; Heinrich (2), Gundlach (2), Hallen, Alder, Öz.

Hülser SV - PSV Kamp-Lintfort 9:3. Der PSV musste beim Ligavierten drei Stammspieler ersetzen. Robin Paus, Nils Michel Roßmann und Fabian Laakmann aus der Jungen-18-Bezirksliga feierte ihre Premiere bei den Bezirksliga-Senioren. Zwar gewannen der PSV drei von drei Fünf-Satz-Spielen. Mehr aber auch nicht und steckt im Abstiegskampf.

PSV: Michael Eichhof/Magnus Vollrath; Eichhof, Vollrath.

>>>DIE DAMEN VOM PSV KAMP-LINTFORT IN DER NRW-LIGA

Ihr Heimspiel in der NRW-Liga gegen den Tabellendritten TV Voerde mussten die Damen vom PSV Kamp-Lintfort mit 6:8 abgeben. Annika Meens/Lea Sänger und Johanna Paul/Sandra Sänger verloren ihre Doppel und konnten diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Nach dem ersten Einzelerfolg von Sandra Sänger legte Voerde mit vier Siegen zur 5:1-Führung nach. Zwar lief es nun besser, doch der Vorsprung war zu groß. Meens, Paul und Sandra Sänger verkürzten auf 4:5, es kam Hoffnung auf. Doch beim Stand von 6:7 unterlag Sandra Sänger Monika Schmidt klar mit 0:3.

PSV: Sandra Sänger (3), Annika Meens (2), Johanna Paul.