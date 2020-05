RuFV Rheurdt mit sattem Grün und nagelneuer Funkantenne

Im vergangenen Jahr hatte der Reit- und Fahrverein (RuFV) Rheurdt etwas früher als gewohnt zu seinem Turnier eingeladen. Vom 17. bis 19. Mai ging das Spektakel an der Kirchstraße über die Bühne. Und das klappte prima.

In diesem Jahr hatte der Verein sein Turnier tatsächlich noch einen Tag früher angesetzt. Vom 16. bis 17. Mai sollte es auf dem Vereinsgelände rundgehen. Mit gut 500 Reitern bei Mehrfachnennungen im Wettbewerb und etwa 1000 Besuchern hatte der Verein gerechnet. Doch auch im Pferdesport liegt wegen der Corona-Pandemie alles auf Eis.

„Wir hatten bereits die Richter bestellt und auch schon wieder abgesagt“, so die Vereinsvorsitzende Petra Tißen. Doch das waren eher die kleineren Vorbereitungen. Denn der Turnierplatz strotzt momentan in einem herrlich, satten Grün. „Die Plätze wurden alle gedüngt und nachgesät“, sagt die Vorsitzende. Wobei derzeit weder Mensch noch Tier die Sportanlage betreten dürfen. Auch auf einer Reitanlage gelten die gleichen Vorschriften und Einschränkungen wie für einen Fußballplatz.

Zusätzlich hat der RuFV Rheurdt sich in diesem Jahr etwas gegönnt. Und zwar eine nagelneue Funkantenne. „Die haben wir extra fürs Netz errichtet“, sagt Petra Tißen. Damit seien nun die Startertafeln und die -reihenfolgen per Monitor beispielsweise mit den Abreiteplätzen erreichbar. „In diesem Jahr hätten wir noch jemanden daneben gestellt“, sagt die Vereinschefin. Doch für kommende Turniere soll diese Investition für Erleichterung bei den Organisatoren sorgen. Doch die Feuertaufe im Livebetrieb musste nun verschoben werden.

Damit aber nicht genug. Der Verein, der mit seinen Veranstaltungen stets ins Rheurdter Leben eingebunden ist, hatte in diesem Jahr wieder einmal die Ausrichtung der Rheinischen Fahrmeisterschaften übernommen, vom Pferdesportverband Rheinland, der seinen Sitz in Langenfeld hat.

Ins Rheurdter Leben eingebunden

Etwa 100 Gespanne wurden erwartet, die vom 12. bis 14. Juni in Dressur-, Kegel- und Gelände-Prüfungen um den Rheinischen Titel mit ihren Kutschen ins Rennen gehen wollten. Ein Spektakel, das sich auch bei den Zuschauern immer einer großen Beliebtheit erfreut. Ebenfalls mit 1000 Schaulustige hatte der Verein für diese dreitägige Veranstaltung gerechnet. „Wir bewerben uns alle zwei Jahre um die Ausrichtung“, so Petra Tißen. Doch auch daraus wird in diesem Jahr nichts.

So fehlen dem RuFV Rheurdt dann auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen – Pardon – hauptsächlich Torten, von Brötchen, Gegrilltem und Getränken. Das sind stets die Haupteinnahmen des Vereins. „Wir machen unser Catering immer komplett selber“, so die Vereinsvorsitzende, die nun nicht genau sagen kann, wann es für den Rheurdter Verein weitergehen wird. Dass es weitergeht, ist allerdings sicher. Und die neue Funkantenne kommt mit Sicherheit auch noch zu ihrem ersten Einsatz. Was danach bestimmt nicht ihr letzter sein wird.