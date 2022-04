Scherpenberg jubelt nach Klotz-Treffer in der Nachspielzeit

Schwalmtal In der Fußball-Landesliga kam der SV Scherpenberg am Samstagnachmittag bei VSF Amern zu einem 2:1-Erfolg. Ramroth und Klotz treffen.

Was für ein Kampf, was für ein Finish des SV Scherpenberg. Der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga siegte beim starken Rangfünften VSF Amern am Samstagnachmittag nach einem Treffer des eingewechselten Nico Klotz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0). Der Ex-Profi wollte zwei Tage nach seiner Handbruch-Operation eigentlich gar nicht spielen, ließ sich aber wegen diverser Verletzungen doch noch für die finalen 20 Minuten einwechseln.

Torjäger Maximilian Stellmach und der als Innenverteidiger aufgebotene Mergin Rustemi mussten schon vor der Pause mit Oberschenkelblessuren vom Platz. Dazu gesellte sich ganz am Ende auch noch Kapitän Nico Frömmgen, der sich in der Nachspielzeit eine Fußverletzung einfing und nur humpelnd vom Kunstrasen des Rösler-Stadions kam.

Ramroth erzielt 1:0 für Scherpenberg

In Halbzeit eins diktierten die Gastgeber lange laufstark und offensivlustig die Aktionen. SVS-Torsteher Tobias Prigge hatte einige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Erst nach den verletzungsbedingten Umstellungen - es kamen mit Valdet Totaj und Jan Stuber zwei laufstarke Akteure rein dazu wurde auf Positionen umgestellt - sahen die Gäste besser aus.

Das galt dann auch für die zweite Halbzeit. Nach einem weiten Ball tankte sich plötzlich Tim Ramroth im Konter durch. Der zum Sechser umfunktionierte Angreifer netzte per Flachschuss gegen den linken Innenpfosten zum 1:0 (52.) ein. Das gab Scherpenberg Oberwasser. In der Folgezeit waren die Gäste dem 2:0 näher als Amern dem 1:1.

Zweimal kein Foulelfmeter für Scherpenberg

Zweimal blieb ein möglicher Elfmeterpfiff aus. Ein vermeintliches Foul am eingewechselten Nico Klotz ließ Schiedsrichterin Christina Junkers durchgehen (77.). Zwei Minuten darauf sah es dann nach Strafstoß aus, als El Houcine Bougjdi von Dominik Kleinen zu Fall gebracht worden war. Doch offenbar knapp vor dem Strafraum, so dass die Unparteiische den zunächst angezeigten Elfmeter in Rücksprache mit dem Assistenten zurücknahm.

Den Amerner Ausgleich fünf Minuten vor dem Ende verschuldete Yunus Kocaoglu mit einer zu kurzen Ballrückgabe zu Torhüter Prigge. Der eingewechselte VSF-Torjäger Darius Strode schob die Kugel unter dem Jubel der 100 Zuschauer zum 1:1 ein.

Scherpenberg: Üzüm rettet und vergibt dicke Chance

Dann stand zweimal Ibrahin Üzüm im Blickpunkt: Erst rettete der Sechser gegen einen Drehschuss von Hayato Takebata auf den Torlinie (89.), scheiterte dann im Gegenzug aber freistehend an VSF-Keeper Robin Krahnen (90.).

Der letzte Schuss der Partie sollte allerdings die Gäste-Crew doch noch jubeln lassen. Nico Klotz tankte sich klasse im Amerner Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und vollstreckte. Zum Anstoß danach kam es nicht mehr. Damit hat Scherpenberg den Rückstand auf Spitzenreiter SV Sonsbeck vor den finalen drei Partien auf fünf Punkte reduziert.

Zum zweiten Mal mit Schiedsrichterin Junkers

Übrigens: Zum zweiten Mal in dieser Saison pfiff Christian Junkers eine Scherpenberger Landesliga-Partie. Beim ersten Mal Ende März auf der Asche im Wäldchen gegen den PSV Lackhausen (2:1) musste die 22-jährige Unparteiische vom VfR Büttgen aus Kaarst wegen einer Verletzung während der Partie aufgeben.

SV Scherpenberg: Prigge - Gesemann, Rustemi (36. Stuber), Frömmgen, Üzüm - Kocaoglu, Ramroth - Stellmach (36. Totaj), Bougjdi, Meier (68. Klotz) - Sadiklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region