Scherpenberg, Sonsbeck und Lintfort sind sich (fast) einig

Am Niederrhein. Eine „harmonische und sportlich faire Runde“ attestiert der Fußballverband Niederrhein der Video-Runde für die Landesliga in Corona-Zeiten.

Nun wurden auch die Vertreter der Fußball-Landesligavereine befragt, welches Szenarium sie sich für die derzeit ausgesetzte, aber weiterhin nicht abgebrochene Saison vorstellen können. Einige Unterschiede gibt es bei Ralf Gemmer, Trainer vom SV Scherpenberg, Heinrich Losing, dem Kollegen vom SV Sonsbeck und Volker Hohmann, Coach von Fichte Lintfort bei der Vorstellung, wie die kommende Spielzeit durchgeführt werden sollte. Doch in einem Punkt ist sich das Trio einig: Die Saison muss abgebrochen werden, mit einem Auf- aber ohne Absteiger. Wobei Gemmer auch eine Entscheidung mit Absteiger hinnehmen würde.

Ralf Gemmer, Trainer beim SV Scherpenberg. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke Foto Services

„Dann hat der Verein seine Hausaufgaben nicht gemacht und es eben nicht geschafft“, sagt er. „Es wäre richtig schade, aber bei uns würde es die Reserve treffen. Die müsste aus der Kreisliga A absteigen“, denkt Gemmer ligaübergreifend. Favorit wäre aber auch für ihn die Lösung ohne Absteiger. „Wir sollten die abgeschlossene Hinrunde nehmen. Da hat jeder gegen jeden einmal gespielt. Das ist fair.“ Er könne sich auch eine dritte Landesligagruppe in der kommenden Saison vorstellen, obgleich er 14er-Gruppen als „unattraktiv“ und 22er-Gruppen als „zu groß“ einschätzt. Eine optimale Lösung für die Spielzeit 2020/2021 hat er allerdings auch nicht parat.

Heinrich Losing, Trainer beim SV Sonsbeck. Foto: FB

Genau wie Losing. Vor der Videokonferenz vom Fußballverband Niederrhein (FVN) saßen in Sonsbeck Abteilungs- und Sportlicher Leiter Heiner Gesthüsen, Vereinschef Marc Lemkens und Heinrich Losing zusammen. „Mit dem Ergebnis von 2:1 haben wir intern abgestimmt, dass es Sinn macht die Saison abzubrechen – mit Auf- aber ohne Absteiger“, sagt der Trainer. Er hatte sich auch für einen Abstieg ausgesprochen. „Aber nach dem 34. Spieltag, der mit einer Quotientenregel ausgerechnet werden sollte“, so der Coach. Gesthüsen hatte in der Videokonferenz dann ebenfalls Absteiger ins Rennen geworfen. Gleichzeitig versichert er, dass die „Roten Teufel“ jede Entscheidung vom FVN akzeptieren würden. Genau wie Ralf Gemmer und Volker Hohmann.

Volker Hohmann, Trainer bei Fichte Lintfort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Man kann es natürlich nicht jedem Recht machen“, sagt der Fichte-Trainer, für den es aber auch nur „die Basis gibt, abzubrechen“ – mit einem Auf- und ohne Absteiger. Er fordert dann zwei Mannschaften pro Landesligagruppe mehr für die kommende Spielzeit – so könnte diese Saison abgeschlossen werden und Normalität einziehen.

„Es war eine sehr gute, harmonische und sportlich faire Runde“, so Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses. „Abstiegsbedrohte Vereine wie Giesenkirchen oder Fischeln haben sogar gesagt, sie würden jede Entscheidung hinnehmen und die Situation nicht ausnutzen wollen.“