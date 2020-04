Schwieriges Nachsitzen bis zum Ende der Fußballsaison

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Fußball weiterhin für eine Ausnahmesituation. Für den Amateurfußball kann das bisher nicht für möglich gehaltene Konsequenzen mit sich bringen. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat, wie berichtet, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Saison auch über den 30. Juni hinaus fortgesetzt werden kann. Inwieweit das praxistauglich ist, wird in nächster Zeit sicherlich heiß diskutiert werden. Auch die Trainer sind dabei unterschiedlicher Meinung. Wenngleich auch sie keine Ideallösung parat haben, sehen sie eine Verlängerung der Saison eher skeptisch.

Mit der Verlängerung der Saison, die am 1. Juli 2019 begonnen hat und am 30. Juni 2020 enden sollte, werden auch die Wechselfristen für Spieler nach hinten verschoben. Das bedeutet, dass auch Spieler die aktuell nur bis 30. Juni unter Vertrag stehen und womöglich ab dem 1. Juli bei einem anderen Verein zugesagt oder unterschrieben haben, nur für ihren bisherigen Verein spielen dürfen, solange die Saison 2019/2020 läuft. Diese Regelungen gelten von der 3. Liga abwärts für alle Leistungs- und Altersklassen.

Zunehmende Zeitnot

Der Verband reagiert damit auf die zunehmende Zeitnot in Anbetracht der schon seit Mitte März andauernden Spielpause, deren Ende aktuell noch nicht absehbar ist. „Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen“, erklärt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, „mit den neuen Regelungen halten wir uns alle Optionen offen.“ Doch welche Option die sinnvollste ist, da gehen die Meinungen auseinander. Zumindest geben mit Heinrich Losing vom SV Sonsbeck und Thomas Geist vom FC Meerfeld auch zwei Trainer zu: „Es gibt sicher keine ideale Lösung.“ Und Losing ergänzt noch: „Man wird es nicht jedem Recht machen können.“ Das ist auch Wolfgang Jades bewusst und er fürchtet: „Ein Abbruch der Saison könnte einige Klagen nach sich ziehen.“

Schließlich wäre man in dem Fall gezwungen eine Entscheidung über den sportlichen Vergleich hinaus zu treffen. Würde die Saison gänzlich annulliert, wäre mit starken Protesten derer zu rechnen, die nach weit über der Hälfte der Saison vorne stehen, teilweise mit kaum einholbarem Vorsprung. Würde der aktuellen Stand der Tabelle als Wertungsgrundlage dienen, ergeben sich zwangsläufig die Probleme, dass unterschiedlich viele Spiele absolviert wurden und eben auch nicht zweimal jeder gegen jeden gespielt hat, das Programm vermeintlich unterschiedlich schwierig war.

Vor allem aber wäre es wohl kaum vertretbar, Mannschaften absteigen zu lassen, die noch reichlich Zeit gehabt hätten, das rettende Ufer zu erreichen.

„Es wäre das einfachste zu sagen, dass die Mannschaften, die derzeit auf den Aufstiegsplätzen liegen, aufsteigen, aber niemand absteigt“, sagen Meerfelds Thomas Geist und Volker Hohmann von Fichte Lintfort. Protest, womöglich auch auf juristischem Weg, droht dabei aber womöglich von den Zweit- und Drittplatzierten – oder allen Teams, die sportlich noch realistische Aufstiegschancen gehabt hätten.

„Sportlich gesehen begrüße ich das“

Der DFB und die Landesverbände wollen sich daher wohl vor allem die sportliche Lösung offenhalten, nämlich die noch ausstehenden Spiele zu absolvieren, und das eben auch über den 30. Juni hinaus. „Rein sportlich gesehen begrüße ich das“, sagt Sascha Weyen vom VfL Repelen deutlich, wenngleich die Repelener als Tabellensechster nicht im Verdacht stehen, mit dem Auf- oder Abstieg etwas zu tun zu haben. „Es wäre die einzige halbwegs sportliche Lösung, die Spiele auszutragen. Bei einem Abbruch gäbe es bei jeder Variante, wie man dann wertet, Dinge die problematisch sind. Da ist es das geringere Übel, die Saison zu verlängern.“

Dass auch eine Saisonverlängerung Wettbewerbsverzerrungen mit sich bringt, finden dagegen manche Kollege von Weyen. „Es wird immer Ungerechtigkeiten geben“, so Ralf Gemmer vom SV Scherpenberg. Hauptkritikpunkt ist dabei, dass die Spiele dann wohl in die Haupturlaubszeit im Sommer fallen würden. Fraglich ist, ob viele Reisen in diesem Sommer nicht ohnehin aufgrund der Pandemie ausfallen. Andererseits bleiben Amateurfußballer dennoch abhängig vom Arbeitgeber und den Schulferien. Gemmer: „Bei uns sind es sicher zehn bis zwölf Spieler, die in dieser Zeit Urlaub geplant haben und der ist ja auch schon beantragt.“ Fichte-Trainer Hohmann befürchtet gar, er würde zu einigen Spielen „gar keine Mannschaft zusammenbekommen“, wenn die Saison in die Haupturlaubszeit verlängert würde. Man könne „Amateurfußballern schließlich nicht verbiete, in den Urlaub zu fahren“, merkt Heinrich Losing an, und hält die Variante Saisonverlängerung eher nicht für praktikabel, auch wenn er anfügt: „Ich kann die Leute in den Verbänden verstehen. Ich finde auch, dass es am schönsten wäre, die Saison zu Ende zu spielen.“

Schwierig sei auch die kurze Vorbereitung nach der Pause. Sobald die Sportanlagen für den Trainingsbetrieb wieder freigegeben sind, soll rund 14 Tage später der Pflichtspielbetrieb losgehen. „Das reicht nicht, um die Spieler in Form zu bringen“, findet Hohmann. Losing würde auch „eher mindestens drei Wochen“ veranschlagen.

„Die Voraussetzungen sind ja für alle gleich und wer es geschafft hat, sich besser fit zu halten, ist halt im Vorteil“, sieht Repelens Sascha Weyen keine Wettbewerbsverzerrung. „Es ist eine außergewöhnliche Situation“ betont Thomas Geist weiter und stellt klar: „Das wichtigste bleibt die Gesundheit.“ Zumindest darin sind sich alle einig.