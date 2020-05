SV Neukirchen holt weitere Verstärkungen für neue Saison

Der Mannschaftskader des SV Neukirchen nimmt immer mehr Konturen an. Chris Oploh, neuer Trainer des Handball-Verbandsligisten, hat in den vergangenen Wochen den Transfermarkt intensiv beäugt und konnte einen weiteren hochkarätigen Neuzugang von seiner Philosophie überzeugen. Neukirchen verpflichtete mit Jens Niehoff einen erfahrenen und torgefährlichen Rechtsaußen.

Der 29-jährige Linkshänder durchwanderte die kompletten Jugendmannschaften beim TV Jahn Hiesfeld, feierte bei den „Veilchen“ 2010 auch den Einstand bei den Senioren in der Oberliga. Es folgte der Wechsel zum VfB Homberg, mit Aufstiegen von der Verbandsliga bis hin in die Regionalliga. Die weiteren Stationen: MTV Rheinwacht Dinslaken (Oberliga) und zuletzt Adler Königshof (Oberliga).

Rückraumspieler gesucht

„Ich kenne Jens Niehoff schon lange, schätze seine Qualitäten und weiß, wie wertvoll er noch für uns sein wird“, betont Trainer Chris Oploh. „Jens ist ein eiskalter Vollstrecker auf der Rechtsaußenposition und ein solider Deckungsspieler.“ Neukirchen ist in seiner Kaderzusammenstellung schon ziemlich weit: Die „Planstellen“ – Torhüter, Außen und Kreis – sind belegt.

Handlungsbedarf herrscht allerdings noch im Rückraum. „Da müssen wir noch etwas tun“, sagt Trainer Oploh. „Ich denke, zwei bis drei Neue sollten es noch werden.“

Torhüter Breuer aus Uerdingen

In den vergangenen Tagen schon hatte der SVN mit Lorenzo Breuer einen erst 20 Jahre jungen, mit einem Gardemaß von 1,92 Metern ausgestatteten Torhüter vom Landesligisten Bayer Uerdingen. Lorenzo Breuer trägt sein 2009 das Trikot der Krefelder, spielte in der A-Jugend unter anderem in der Nordrheinliga und wurde sogar mit einem Doppelspielrecht ausgestattet, das ihm ermöglichte, frühzeitig erste Erfahrungen bei den Senioren zu sammeln.

„Mir ist Lorenzo schon vor längerer Zeit aufgefallen. Er ist ein Rohdiamant mit vielen Facetten und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende“, betont SVN-Trainer Chris Oploh. Bei den Blau-Gelben wird es somit künftig ein Torhütertrio gegen: Neben Neuzugang Lorenzo Breuer stehen für die Position zwischen den Pfosten noch Michael Biskup und Rico Burggraf im Kader.

Zudem hat sich eine weitere Personalie geklärt: Gerit Fietze bleibt der Mannschaft erhalten, wenn auch in „abgespeckter Form“. Der torgefährliche Allrounder kann aus privaten Gründen nicht mehr den vollen Umfang des nötigen Aufwandes leisten.