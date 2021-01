Fußball-Landesliga SV Scherpenberg hat Trainerfrage am Silvesterabend gelöst

Moers In der Fußball-Landesliga geht der SV Scherpenberg mit Cheftrainer Ralf Gemmer in die Saison 2021/22. Sein Vertrag wurde verlängert.

Moers. Am letzten Tag des Jahres die Weichen für 2021 stellen? Beim Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg war der Ausklang gleichbedeutend mit der Planung über die seit Ende Oktober unterbrochene Saison hinaus. Sportleiter Kay Bartkowiak hat den Vertrag mit Cheftrainer Ralf Gemmer am Silvestertag um eine Saison bis zum 30. Juni 2022 vorzeitig verlängert. Ein Handschlagfoto wenige Stunden vor dem Jahreswechsel ging an die Scherpenberger WhatsApp-Gruppe.

Das ist natürlich auch ein Zeichen der Wertschätzung. Bislang lief die nur sieben Partien alte Landesliga-Saison für das Team aus dem Wäldchen alles andere als ideal. Dem Vorjahresvierten gelangen lediglich zwei Siege, darunter einer gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten RSV Praest.

Verletzungspech bremst SV Scherpenberg

Scherpenberg hatte mit gravierendem Verletzungspech zu kämpfen. Mit Kapitän Nico Frömmgen, seinem Innenverteidiger-Kollegen Damian Raczka, Neuzugang Raffael Schütz und Routinier Daniel Agostino auf der Sechser-Position fielen gleich mehrere Stammspieler in der Defensive weitgehend aus.

Derzeit rangiert das Team, das nach zahlreichen Personalveränderungen eigentlich zu den Top 6 der Landesliga zu zählen ist, nur einen Punkt vor der Abstiegszone. Neuzugänge sind in der Winterpause nicht geplant. „Es kommen einige meiner verletzten Akteure wieder zurück. Dann haben wir ja Neuzugänge aus den eigenen Reihen sozusagen“, betont Trainer Ralf Gemmer mit Blick auf seine Defensivkicker Frömmgen, Raczka und Schütz.

Daniel Agostino arbeitet am Comeback

Auch Mittelfeldrackerer Agostino arbeitet nach seinem Kreuzbandriss aus dem September am Comeback, ist fast täglich einige Stunden in der Reha. „Daniels Einsatz ist erstklassig, Hut ab! Vielleicht kann er im April schon wieder ins Training einsteigen“, mutmaßt Ralf Gemmer.

Der Trainer fühlt sich nach genau einem Arbeitsjahr in Scherpenberg überaus wohl. Ein Wechsel zu einem anderen Verein kam deshalb nicht in Frage, auch wenn es zuletzt Anfragen gab. Unter anderem hatte Landesligist VfB Speldorf im Zug der eigenen Trainersuche in Mülheim mal bei Gemmer angeklopft. Ohne Erfolg allerdings.

Auch der Trainer-Stab soll beim SVS bleiben

Seinen Stab wird Ralf Gemmer im Wäldchen behalten. Der langjährige Co-Trainer Deniz Günes sowie Fitnesscoach Michael Balke und auch Torwarttrainer Georg Schreiber sollen bleiben. Ob Schreiber im neuen Jahr komplett zur Verfügung steht, ist noch offen. Wegen andauernder Knieproblemen droht dem ehemaligen Oberliga-Keeper von Hamborn 07 eine Operation. „Dann müsste Schorsch wohl einige Monate pausieren“, so Trainer Gemmer.