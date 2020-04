SV Scherpenberg holt Schütz und Meier von Hamborn 07

Noch immer ist nicht klar, wann und wie die Saison bei den Fußballamateuren weitergeht. Doch die Planungen für eine neue Spielzeit hält derzeit auch die Corona-Krise nicht auf. Landesligist SV Scherpenberg bastelt mit Trainer Ralf Gemmer vornweg an einer verstärkten Mannschaft. In den vergangenen Tagen konnte Gemmer vier Zusagen von neuen Spielern aus dem Duisburger Landesliga-Bereich verbuchen.

Mit Yunus Emre Kocaoglu vom Duisburger SV 1900 kommt ein in der Oberliga erfahrener Mittelfeldakteur. Der 25-Jährige war schon für den KFC Uerdingen, für die Bundesliga-B-Junioren von Rot-Weiss Essen und für den FSV Duisburg mit 23 Einsätzen in der Oberliga unterwegs. „Yunus kann Sechser, Zehner und auch Innenverteidiger spielen und ist ziemlich flexibel“, betont Trainer Ralf Gemmer.

Scherpenberg holt Valdet Totaj von Genc Osman

Ähnliches gilt für Valdet Totaj, der aktuell noch für Genc Osman Duisburg in der Landesliga unterwegs ist. Der schnelle 24-jährige Offensivspieler füllt im Angriff diverse Positionen aus. „Er ist ein Tempomacher, der akribisch trainiert und etwas erreichen will“, hebt Gemmer hervor. Für den VfB Homberg brachte es Totaj bis 2016 in anderthalb Jahren auf 20 Oberliga-Einsätze. Für Fichte Lintfort erzielte der Deutsch-Albaner in der Bezirksliga-Saison 2016/17 in 31 Partien immerhin 20 Tore.

Zwei Akteure wechseln von Hamborn 07 zu den Scherpenbergern. Andre Meier (29) kommt nach vier Jahren bei den Löwen als gestandener Mittelfeldspieler ins Wäldchen. Er ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar. Trainer Gemmer kennt Meier noch aus seiner dreijährigen Trainerzeit bei Bezirksligist Meiderich 06/95.

Für den SV Scherpenberg wertvoll: Ibrahim Üzüm (rechts), hier gegen Teutonia St. Tönis. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Der zweite Hamborner beim SVS ist Raffael Schütz. Der 24-Jährige hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, offenbar die Spätfolge einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber. „Seit gut drei Monaten ist bei Raffael aber wieder alles okay“, berichtet Trainer Gemmer. Der sieht seinen Neuzugang als Innenverteidiger oder auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld.

Zu den vier Neuzugängen gesellten sich über die Ostertage auch noch vier Vertragsverlängerungen. Mit dabei ist Ibrahim Üzüm. Der überaus talentierte Mittelfeldspieler hat sich in Scherpenberg zum Leistungsträger entwickelt. Auch andere Teams waren an dem 21-Jährigen dran, darunter offenbar Oberligist TSV Meerbusch. „Er könnte sicher höher spielen. Es ist aber kein Fehler, wenn er bei uns noch eine Saison macht, um sich weiter zu entwickeln“, erklärt Coach Gemmer.

Nach Knie-Operation: Lars Hoffmeister läuft schon wieder

An Bord bleiben ebenfalls Routinier Daniel Agostino (31) sowie die Talente Lennart Hessen (20) und Lars Hoffmeister (19). Letzterer hat seinen Kreuzbandriss nebst Operation offenbar gut überstanden und könnte für die Sommervorbereitung bereits ein Thema sein. „Lars geht schon laufen und hat keine Schmerzen, das sieht bisher gut aus“, sagt Ralf Gemmer. Der fahndet übrigens noch nach weiteren Verstärkungen: „Wir wollen auf den Positionen 1 bis 17 sehr gut besetzt sein.“

Drei Abgänge gibt es bislang im Scherpenberger Kader: Kapitän Dennis Terwiel (VfB Speldorf), Torhüter Dominik Weigl (Viktoria Goch) und Außenangreifer Gabriel Derikx (Fichte Lintfort) werden die Trikotfarben zur neuen Saison wechseln.