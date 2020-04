SV Scherpenberg holt Torjäger Sadiklar, dafür geht Camdali

Fußball-Landesligist SV Scherpenberg arbeitet weiter mit beachtenswerten Transfers auf die neue Saison hin – wann immer diese auch gespielt wird. Trainer Ralf Gemmer hat Torjäger Samet Sadiklar vom Landesligisten SV Genc Osman aus Duisburg verpflichtet. Der 25-jährige Angreifer bringt Oberliga-Erfahrung aus seinen Spielzeiten beim VfB Homberg (2017/18 mit 22 Einsätzen) sowie bei Jahn Hiesfeld (2016/17 mit acht Einsätzen) mit. Für Genc Osman traf Sadiklar in der vergangenen Saison 19-mal, in der unterbrochenen Spielzeit in 21 Partien immerhin auch 14-mal.

„Samet ist ein Stürmer mit Tempo, der in der Offensive eine Menge Arbeit abliefert“, lobt Trainer Gemmer seinen Neuzugang. Im Gegenzug wird Mittelstürmer Emre Camdali (21 Spiele, vier Tore) nach nur einer Saison das Wäldchen verlassen. Ob es den 30-jährigen Angreifer fußballerisch wieder ins heimatliche Duisburg zieht, ist ungewiss.

Gesemann kommt von Hamborn 07

Wieder in Duisburg wird Innenverteidiger Hakan Yildirim spielen. Der 33-Jährige war bei Scherpenberg zuletzt neben Damian Raczka (32) gesetzt. Der langjährige Abwehrrecke des DSV 1900 wechselt nun aber zum SV Genc Osman.

Samet Sadiklar (links, am Ball) wechselt vom SV Genc Osman zum SV Scherpenberg. Foto: Tamara Ramos / FFS

SVS-Trainer Gemmer hat mit dem Hamborner Raffael Schütz (24) bereits einen potenziellen Nachfolger im Kader. Dazu kommt in der Defensive auch noch Marcel Gesemann (25), ebenfalls von Landesligist Hamborn 07. Gemmer und Gesemann kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Bezirksligist Meiderich 06/95. „Marcel war damals mein Kapitän. Er will auf dem eingeschlagenen Landesliga-Weg bleiben und sich bei uns beweisen“, sagt Gemmer.

Nitto war Torjäger bei Meiderich 06/95

Ein weiterer Ex-Meidericher im Scherpenberger Kader ist Riccardo Nitto. Der 28-jährige Stürmer hatte aufgrund einer beruflichen Umschulung zuletzt wenig Zeit und deshalb auch keinen Einsatz für Hamborn 07 zu verzeichnen. Davor netzte Nitto in der Bezirksliga zuverlässig. Zehnmal für die Löwen in 20 Einsätzen in der Saison 2018/19, dazu 20- und 15-mal für Meiderich 06/95 in den beiden Jahren zuvor.

Weitere personelle Bewegungen bei Scherpenberg wird es noch geben. „Ich plane mit 20 bis 22 Feldspielern sowie mit zwei bis drei Torhütern“, bekräftigt Gemmer.

Der Rahmenplan für die Sommervorbereitung steht schon fest. Das erste Training soll am 30. Juni steigen. „Wenn man uns trotz der Corona-Krise dann auch trainieren lässt“, betont Trainer Gemmer einschränkend.