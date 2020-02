SV Scherpenberg schlägt Fichte am Volkspark im Kreispokal

Im Halbfinale des Kurt-Blömer-Kreispokals standen sich gestern zwei direkte Konkurrenten aus der Fußball-Landesliga gegenüber. Der SV Scherpenberg spielte beim TuS Fichte Lintfort. Über die reguläre Spielzeit und die Verlängerung blieb das Spiel torlos. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die Gäste mit 4:3 durch.

Sowohl für Fichte-Trainer Volker Hohmann, als auch für SVS-Coach Ralf Gemmer war es das erste Pflichtspiel im neuen Amt. Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo ins Spiel. Dennoch ergaben sich kaum Chancen. Das lag zum einen daran, dass beide Abwehrreihen sehr stabil standen. Andererseits mangelte es aber auch häufig an der Passgenauigkeit im Angriff.

Erwartungsgemäß war es ein Spiel auf Augenhöhe. Scherpenbergs Emre Terzi verpasste mit seinem Kopfball nach einem Freistoß das Tor knapp. Auf der anderen Seite verfehlte Fichte-Mittelfeldspieler Cedric Roitzheim ebenfalls mit dem Kopf. Das blieben die gefährlichsten Offensivaktionen in Hälfte eins. Scherpenberg hatte das Spiel im großen und ganzen im Griff, ließ aber Torgefahr vermissen.

Konzentration und Genauigkeit

Nach der Pause änderte ich daran kaum etwas. Fichte zeigte sich weiterhin engagiert und extrem laufbereit, aber häufig fehlte es im Aufbauspiel an Konzentration und Genauigkeit, was zu vielen unnötigen Ballverlusten führte. Scherpenberg spielte einige gute Angriffe, scheiterte aber spätestens am Strafraum an der Lintforter Verteidigung.

Die Gäste ließen in Durchgang zwei kaum noch etwas zu. Nach etwa 70 Minuten hatte Nico Frömmgen für Scherpenberg die bis dahin beste Chance des Spiels. In zentraler Position im Lintforter Strafraum fiel ihm der Ball vor die Füße. Doch Fichte-Keeper Marian Gbur parierte prima. Bis zum Ende der regulären Spielzeit gab es keine Treffer. Das Spiel ging in die Verlängerung.

Diese begann für die Gäste mit einer Schrecksekunde. Fichtes El Houcine Bougjdi jagte einem unaufmerksamen Abwehrspieler den Ball ab und steuerte allein aufs Tor zu. Den ersten Abschluss konnte SVS-Torhüter Tobias Prigge entschärfen. Der Nachschuss knallte unter die Latte, sprang auf die Torlinie – und wurde geklärt. Zum ersten Mal hatte die Abwehr der Gäste ernsthaft gewackelt. Doch auch die Verlängerung blieb Torlos.

Der Sieger musste per Elfmeterschießen ermittelt werden. Als erster Schütze für Fichte ging Torhüter Gbur zum Punkt. Der Ball ging deutlich über das Tor. Terzi sorgte für die Scherpenberger Führung. Necip Eren glich aus. Dennis Terwiel traf für die Gäste. Prigge parierte Bougjdis Schuss. Scherpenbergs Hakan Yildirim traf anschließend nur die Latte. Nikola Serra und Alexander Lenders verwandelten beide und hielten Fichte zunächst im Spiel. Doch der Treffer von Almir Sogolj und dem letzten Schützen Danilo Gazija brachte Scherpenberg schließlich den Finaleinzug.

Fichte: Gbur, Lenders, Roitzheim (71. Leimbruch), Serra, Kapuscinski, von Radecke (113. Necip), Thiel, Rume (89. Ring), Tenbruck, Özcelik, Bougjdi.

SVS: Prigge, Terzi, Raczka (91. Thülig, Agostino (79. Gamal-Yousef), Gazija, Stellmach, Kara (71. Sogolj), Terwiel, Frömmgen (113. Hessen), Derikx, Yildrim.

>>>DAS SAGEN DIE TRAINER

Volker Hohmann (Fichte Lintfort): „Wir haben das defensiv gut gemacht, vorne aber einfach zu wenig rausgespielt. In der Verlängerung hatten wir mehr Körner und die besseren Chancen. Da hätten wir das Spiel entscheiden können. Im Elfmeterschießen ist es dann reine Glückssache.“

Ralf Gemmer (SVS): „Insgesamt haben wir hochverdient gewonnen. Wir hatten das Spiel die meiste Zeit über gut im Griff, Fichtes größte Chance kam durch unsere Unaufmerksamkeit zustande. Insgesamt waren wir aber nicht zwingend genug. Natürlich bin ich aber zufrieden mit dem Sieg.“