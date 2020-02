TC Sportpark Asberg hat ein Abstiegsendspiel in Wuppertal

Moers. Die Tennis-Damen aus Asberg müssen in Wuppertal gewinnen, um die Klasse zu halten. Rechtzeitig zum Finale ist das Moerser Team komplett.

Der Spielleiter der Tennis-Niederrheinliga der Damen hatte im vergangenen Herbst ein äußerst glückliches Händchen beim Erstellen des Spielplans. Denn wenn am Samstag die Saison in der Winter-Hallenrunde endet, fallen in direkten Vergleichen die wichtigsten Entscheidungen. Mit jeweils 10:0 Punkten treffen im Duell um den Meistertitel der TC Bredeney und der Gladbacher HTC aufeinander. Aber auch im Abstiegskampf gibt es ein „Alles-oder-nichts-Spiel“ zwischen Bayer Wuppertal und dem TC Sportpark Asberg.

Die Ausgangslage im Tabellenkeller sieht so aus, dass der Solinger TC mit 1:9 Punkten bereits als erster Absteiger feststeht. Davor rangieren die Asberger Damen mit 2:8 Zählern, während Wuppertal mit 3:7 Punkten Drittletzter ist. Genau dieser fünfte und drittletzte Platz reicht zum Klassenerhalt, und damit ist klar: Wuppertal könnte sich schon mit einem Remis gegen Asberg retten, während die Gäste aus Moers nur im Falle eines Auswärtssieges in der höchsten Winter-Spielklasse verbleiben würden.

Auf einen Erfolg warten die Asberger Damen bislang vergeblich. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen gab es in den bisherigen fünf Begegnungen einer von Verletzungen und Erkrankungen geprägten Spielzeit voller personeller Probleme.

In Bestbesetzung

Immerhin: Rechtzeitig zum „Endspiel“, das am Samstag um 18 Uhr in der Halle von Gold-Weiß Wuppertal beginnt, ist das Team komplett. TCA-Sportwart Dietmar Hirschel kann mit Britt Schreuder, Daphne van de Heuwel, Mareike Rohrbach und Caroline Langerbein planen. „Mal sehen, wen Wuppertal aufbietet. Einige neue Spielerinnen kenne ich noch nicht“, wagt Hirschel im Vorfeld keine allzu großen Prognosen. Dass die Begegnung auf Granulat ausgetragen wird, nimmt er zur Kenntnis: „Ob das ein Vorteil sein wird, hängt letztlich davon ab, was das genau für ein Boden ist. Aber die Richtung für uns ist ja eh klar: Siegen oder Absteigen.“