Tennis über Karneval in Moers: Pfau feiert Asberger Heimsieg

Wenn überall Karneval gefeiert wird, läuft im Tennispark Moers schon traditionell dazu ein sportliches Kontrastprogramm. So war es auch in diesem Jahr, denn zum 20. Mal stand das traditionelle Michael-Gardemann-Gedenkturnier auf dem Programm. Um Sachpreise, Pokale und Ranglistenpunkte ging es für den Tennis-Nachwuchs aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei gingen auch einige Talente vom Niederrhein an den Start.

Und es gab sogar einen „Heimsieg“ zu feiern. Für diesen sorgte Simon Pfau vom TC Sportpark Asberg bei den U18-Junioren. Der an Position zwei gesetzte Lokalmatador startete mit einem deutlichen 6:1, 6:2-Sieg gegen Can-Luis Yilmaz (TC Rheinstadion) ins Turnier, bevor sein Halbfinalgegner Damian Zyga (Mülheimer TV am Kahlenberg) aufgab. Im Endspiel musste Pfau gegen Ferdinand Klösters (TC Grünwald) in den Champions-Tiebreak, hatte dort aber den längeren Atem und setzte sich am Ende deutlich mit 10:3 durch.

Kamp-Lintforter Stankovic im Halbfinale

Bis ins Halbfinale kam Aleksander Stankovic (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort) bei den U16-Junioren, indem er den an Position vier gesetzten Patrick Michalski (Kahlenberger HTC) mit zweimal 6:3 recht souverän bezwang. Gegen die Nummer zwei der Setzliste, Oliver Müller vom TC am Bingert Wiesbaden, war Stankovic beim 1:6, 0:6 anschließend aber machtlos. Müller hatte im Viertelfinale bereits Nils Szewczyk (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort) mit dem selben Ergebnis ausgeschaltet.

Tamo Jansen vom TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen mischte erfolgreich im Turnier der U12 mit. Nach verlorenem erstem Satz gewann er sein Auftaktmatch gegen Ben Rothschuh (Schwarz-Gelb Krefeld) noch im Tiebreak mit 3:6, 6:2 und 10:7. Auch im Viertelfinale gegen den an vier gesetzten Maxim Pfaffengut (Spvgg. Friedrichsfeld) ließ sich Jansen nicht von einem 3:6 im ersten Durchgang bremsen. Wieder drehte er den Spieß um und schaffte durch ein 10:1 im Match-Tiebreak den Sprung ins Halbfinale.

Dort hielt der ungesetzte Moerser zwar beide Durchgänge ausgeglichen, musste aber am Ende dem topgesetzten Titelfavoriten Leander Volt (TC am Volkswald) zu dessen 6:4, 6:4-Sieg gratulieren. Luke Frenzer (TC SG Rheinkamp-Repelen) verpasste durch ein 1:6, 1:6 gegen den an drei gesetzten Nico Osterried (TC Strümp) den Sprung ins Halbfinale.

Bei den U14-Juniorinnen war die an Nummer drei gesetzte Franziska Wolter (TC Eintracht Dortmund) zu stark für die beiden Moerser Teilnehmerinnen. Inga Hüschen (TC Moers 08) unterlag im Achtelfinale mit 3:6 und 2:6 gegen Wolter. Eine Runde später war der Wettkampf für Tara Fischer (TC Sportpark Asberg) durch ein 2:6, 1:6 gegen Wolter ebenfalls beendet.

Tennis-Ergebnisse in der Übersicht

Im Viertelfinale schied Elisabetha Gualano (TC Sportpark Asberg) in der U11 aus. Sie unterlag nach zwei Sätzen mit 2:6, 1:6 gegen Ilvana Nurkovic (TG Nord Düsseldorf).

Alle Finalergebnisse: Junioren, U18: Ferdinand Klösters (TC Grünwald) – Simon Pfau (TC Sportpark Asberg) 6:4, 2:6, 3:10; U16: Nils Pottbecker (Krefelder TG) – Oliver Müller (TC am Bingert Wiesbaden) 6:1, 1:6, 10:6; U14: Lenn Stückrath (TK Langen) – Jan Thissen (TC Kaiserswerth) 6:3, 7:6; U12: Leander Voit (TC am Volkswald) – Nico Osterried (TC Strümp) 3:6, 3:6; U11: Adrian Dürrfeld (TC Düsseldorf) – Jordan Mihajloski (Club Raffelberg) 4:6, 7:5, 3:10; U10: David Schneider (Düsseldorfer SC) – Silas Krummen (ETB Schwarz-Weiss) 2:6, 2:6;

Juniorinnen, U16: Rebecca Müller (SW Bonn) – Jule Braig (DJK VfL Billerbeck) 6:1, 6:0; U14: Josephine Pasiut (Kölner THC Stadion) – Leni Eichner (Düsseldorfer SC) 6:0, 6:2; U12: Mila Vitale (Unterbacher TC) - Alicia Laaks (HC Brühl) 0:6, 0:6 (Aufgabe Vitale); U11: Mette Möcking (Bayer Wuppertal) – Amelie Nakath (TC Wesel-Büderich) 6:3, 6:0; U10: Maya Bongardt (TSV Meerbusch) – Lisanne Maß (GW Bochum) 0:6, 0:6.